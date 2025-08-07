Unikla tajná ponuka Trumpa Putinovi: Obsahuje obrovské ústupky Moskve! Bude to stačiť na mier?

WASHINGTON/MOSKVA - USA navrhli Rusku ponuku, ktorá by mohla ukončiť vojnu na Ukrajine. Množstvo ústupkov, ktoré ponúka Trump, v sebe skrýva strategické výhody pre Moskvu, no zároveň vyvoláva otázky o tom, čo všetko obe strany skutočne získa a čo stratia.
Po nedávnom stretnutí medzi špeciálnym vyslancom prezidenta USA Steve'om Witkoffom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktoré sa uskutočnilo v Moskve, sa objavili detaily mierovej ponuky, ktorá bola predložená Rusku. Tento rozhovor pravdepodobne uzatvára jednu z kľúčových kapitol americkej zahraničnej politiky za vlády Donalda Trumpa. Ponuka USA znie ako zaujímavý pokus o uzavretie konfliktu, ktorý trápi Európu už viac ako rok, píše poľský web onet.pl.
Kľúčové body americkej ponuky pre Rusko
Ponuka, ktorú USA predložili Rusku, obsahuje viacero neštandardných ústupkov. Niektoré z týchto bodov, ak by sa skutočne naplnili, by mali veľký dopad na medzinárodnú politiku a energetický trh.
Prímerie v Ukrajine namiesto trvalého mieru
- Prímerie na Ukrajine: Trumpova administratíva navrhla dočasné prímerie na Ukrajine, pričom priznala Rusku teritoriálne zisky, ktoré si nárokuje. Táto otázka by bola odložená na 49 alebo až 99 rokov. Pre mnohých analytikov je to jasná ukážka toho, ako USA a Rusko vnímajú kompromisy v tomto konflikte.
- Zrušenie sanksií: USA navrhli postupné zrušenie sankcií, ktoré boli uvalené na Rusko po začiatku vojny. To zahŕňa aj obnovu energetickej spolupráce, čo znamená, že Rusko by mohlo opäť začať dodávať plyn a ropu do západných krajín.
- Zrušenie žiadosti o nešírenie NATO: Rusko, ktoré neustále požaduje záruky proti rozširovaniu NATO, neobdržalo žiadne konkrétne sľuby z tohto pohľadu. Naopak, USA si zachovali svoju pozíciu a neboli ochotné pristúpiť na ústupky v tejto oblasti.
- Pokračovanie vojenskej pomoci Ukrajine: Trumpova ponuka tiež neobsahuje žiadne záväzky o zastavení vojenskej podpory Ukrajine. Rusko by si však malo byť vedomé toho, že tento bod je predmetom ďalších rokovaní a môže byť akceptovaný v širšom kontexte.
Bude Rusko súhlasiť?
Zatiaľ čo niektorí politickí lídri v Európe naznačili, že takáto ponuka môže byť začiatkom konca vojny, otázka zostáva, či Rusko ponuku prijme. Napätie medzi Washingtonom a Moskvou v posledných dňoch dosiahlo nové výšky, a to najmä kvôli vzájomným hrozbám týkajúcim sa nukleárneho konfliktu.
Zvýšené napätie ako signál k úspechu?
Zaujímavé je, že zvyšujúce sa napätie medzi USA a Ruskom, aj napriek eskalácii hrozieb, môže naznačovať, že k dohodám medzi oboma krajinami je bližšie, než sa pôvodne predpokladalo. Konflikt, ktorý vyvolal množstvo výziev a nezhôd, môže skončiť aj za podmienok, ktoré predtým neboli považované za prijateľné.
Ultimátum Trumpa: Čas do 8. augusta
Trump dal Rusku ultimátum na ukončenie vojny do 8. augusta. Ak by Moskva pokračovala vo vojenských operáciách, USA by zaviedli sekundárne sankcie – opatrenia, ktoré by mohli mať katastrofálne následky pre ruskú ekonomiku. Tieto sankcie by zasiahli krajiny, ktoré aj naďalej nakupujú ruský plyn a ropu, čo by mohlo spôsobiť úplný kolaps ruskej ekonomiky.
Rusko v defenzíve: Môže Trumpov tlak zafungovať?
Pre Rusko je otázka zavedenia sekundárnych sankcií obrovskou hrozbou. Moskva sa zjavne spolieha na to, že Trumpov administratívny tlak je len "blaf", no v USA panuje názor, že Rusko túto vyhrážku veľmi podceňuje. Vývoj v tejto oblasti bude rozhodujúci pre ďalší priebeh konfliktu, pretože sankcie by mali okamžité a ničivé účinky na ruskú ekonomiku.
Kto nakoniec urobí krok späť?
Ponuka od Trumpa predstavuje obrovský krok k možnému uzavretiu vojny, ale súčasne je otázkou, kto bude ochotný v tejto geopolitickej hre ustúpiť. Putin môže byť ochotný ukončiť vojnu, ale len za cenu toho, že zachová časť svojich cieľov. USA sa naopak nebudú vzdať svojej podpory Ukrajine ani bezpečnostných záujmov NATO.
Tento konflikt sa blíži ku kľúčovému momentu, a ak dôjde k akceptovaniu ponuky, bude to mať obrovské dôsledky nielen pre Rusko, ale aj pre celý svetový politický a ekonomický systém.