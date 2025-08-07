Čo sa deje s Trumpom? Prezident USA sa oháňa ŠIALENÝMI číslami! Verejnosť ho prekukla

WASHINGTON – Americký prezident Donald Trump vyzerá pri každom svojom tvrdení suverénne. Inak tomu nebolo ani v prípade ďalšieho pokusu o znižovanie cien liekov. Keď však spomenul percentá, pochybovať začala už aj široká verejnosť. Na sociálnych sieťach sa ihneď rozprúdila diskusia.
Počas uplynulého víkendu sa prezident USA Donald Trump vyjadril, že sa pokúsi prinútiť farmaceutické firmy, aby pre amerických občanov rapídne znížili ceny liekov. BuzzFeed uvádza, že všetko by bolo v poriadku, ale šéf Bieleho domu ešte doplnil zníženie o percentá, ktoré v praxi vôbec nesedí.
Zníženie cien za lieky?
Trump už po niekoľký raz zopakoval svoj predvolebný sľub, že sa pokúsi znížiť ceny liekov pre Američanov. V zahraničí sú častokrát potrebné lieky oveľa lacnejšie.
"Znížili sme ceny liekov o 1 200 aj 1 500 percent," povedal Trump. "Nemyslím o 50, ale o celých 1 500 percent," zdôraznil. V praxi by to znamenalo, že za lieky by sa takmer neplatilo. Boli by v podstate zadarmo.
Reakcie od verejnosti
Lieky v USA ale pre bežných ľudí nezlacneli. "V skutočnosti sa toto tvrdenie rozpadá priamo pred očami," povedal jeden z Trumpových kritikov.
"Zajtra to už bude (zlacnenie) o 11-tisíc percent a (americké) médiá to uverejnia bez ďalších otázok. Všetci len pokrútime hlavami a život pôjde ďalej," píše Jennifer.
"Zase sa ukázal, že je vo výpočtoch úplne neschopný," napísal istý George.
Gregg Nunziata, bývalý zamestnanec ministerstva spravodlivosti USA ironicky poznamenal, že je skvelé mať v čele krajiny matematicky negramotného človeka, ktorý sám riadi colnú politiku USA.
Ochrana domáceho obyvateľstva
Ceny liekov v USA v súčasnosti do značnej miery určuje farmaceutický priemysel, vláda má len obmedzený vplyv. Otvorený list o okamžitom znížení cien liekov zaslal Biely dom 17 farmaceutickým spoločnostiam. Lehotu stanovil do 29. septembra. Trump poslal listy šéfom firiem Eli Lilly, Sanof, Regeneron, Merck & Co, Johnson & Johnson či AstraZeneca.
Požaduje, aby ľudia s nízkymi príjmami mali väčší prospech zo záruky najlepšej ceny liekov, a chce, aby sa nové lieky ponúkali automaticky a za najnižšiu cenu. "Okrem toho sa majú všetky dodatočné príjmy generované v zahraničí vracať americkým pacientom a daňovým poplatníkom," povedala hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová.