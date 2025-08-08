Piatok8. august 2025, meniny má Oskar, zajtra Ľubomíra

Hrozivé varovanie expertov: Vedúca úloha USA vo svete je v nebezpečenstve! Za všetko môže Trump

Prezident USA Donald Trump
Prezident USA Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Jacquelyn Martin)
WASHINGTON - Kým svet zrýchľuje prechod na čistú energiu, Spojené štáty pod vedením prezidenta Donalda Trumpa brzdia. Investori varujú, že tento kurz môže krajinu pripraviť o miliardový trh a o niekdajšie prvenstvo v oblasti solárnych panelov, veternej energie a batériových úložísk. Medzitým Čína a Európa zvyšujú tempo a predbiehajú USA v kľúčovom prechode na bezemisné zdroje.

Keď sa svet hýbe dopredu, Amerika cúva

Globálne investície do obnoviteľných zdrojov lámu rekordy a solárna aj veterná energia sa stávajú najlacnejším spôsobom výroby elektriny. Viac ako 90 % nových energetických projektov v USA pochádza práve z týchto oblastí. Napriek tomu administratíva prezidenta Trumpa podľa investorov ignoruje ekonomický potenciál a preferuje fosílne palivá.

„Zvyšok sveta naplno využíva príležitosti,“ upozorňuje investor Rob Day. „Medzitým USA strácajú svoju vedúcu pozíciu.“

Znepokojenie z Wall Street

Obavy neskrývajú ani veľkí hráči z finančného sektora. Daniel Weiss, spoluzakladateľ Angeleno Group, hovorí o „stratenom tempe“ a upozorňuje na mesiace plné ústupov od klimatických cieľov. Tento politický kurz podľa neho priamo odrádza investorov a spomaľuje projekty s obrovským rastovým potenciálom.

„Základné ekonomické podmienky sa úplne zmenili,“ povedal Weiss pre Newsweek. „Kto nekoná teraz, prehrá.“

Kapitál uniká, konkurencia zrýchľuje

Výsledky sú už viditeľné. Kapitál prúdi pomalšie, plánované projekty sa odkladajú a zatiaľ čo Washington váha, Čína, Európa a ďalší konkurenti zapínajú „zelený turbo“ režim. Medzinárodná energetická agentúra pritom vyzýva na rýchlejší postup a ambicióznejšie ciele – presne opačný prístup, než aký vidia v USA.

Svet pokračuje, aj bez USA

Napriek tomu, že Spojené štáty brzdia, globálny trend sa nemení. Väčšina krajín si stojí za záväzkami dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Bývalá ministerka financií USA a dnes poradkyňa v Angeleno Group Janet Yellen zdôrazňuje: „Globálne vetry do chrbta zostávajú silné.“ Podľa nej je posolstvo pre investorov jasné – zelená transformácia je nezvratná.

Na stole je riziko „zeleného fiaska“

Trumpova administratíva sa dostáva do otvoreného konfliktu nielen s environmentálnymi cieľmi, ale aj s ekonomickými záujmami krajiny. Varovanie investorov je jednoznačné: ak USA zostanú v spomalenom pruhu, konkurencia im odíde z dohľadu – a zoberie so sebou aj „zelené zlato“ budúcnosti.

