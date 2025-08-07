Veľký zásah polície vo Viedni: Slovák ohrozoval ľudí nožmi! Až TOTO ho zastavilo

VIEDEŇ - 48-ročný Slovák sa v centre Viedne správal agresívne a ohrozoval okoloidúcich. Polícia ho zneškodnila taserom.
V piatok sa na viedenskú políciu opakovane ozvali tiesňové volania týkajúce sa agresívneho správania 48-ročného Slováka. Ten na Burgringu, v rušnej časti mesta, vykrikoval, že má „tri nože“, a začal ohrozovať okoloidúcich. Jeden z nožov hodil priamo smerom k skupine ľudí, pričom dopadol len meter pred jedným z chodcov, píše stránka oe24..
Situácia sa ešte vyhrotila, keď muž vytiahol ďalší nôž zo svojho ruksaku a začal hroziť cyklistke, ktorá mala šťastie a stihla sa včas vyhnúť útoku. Muž pokračoval ďalej smerom na Mariahilfer Strasse, kde opäť začal kričať a mieril nôžom na chodcov.
Polícia zareagovala rýchlo, no muž neuposlúchol výzvy na zastavenie
Po niekoľkých minútach vyhľadávania sa podarilo polícii lokalizovať podozrivého v oblasti MuseumsQuartier. Napriek opakovaným výzvam, aby si ľahol na zem, muž, ktorý už mal v Rakúsku zákaz pobytu a zákaz držania zbraní, neuposlúchol príkazy.
Použitie taseru a zadržanie muža
Muž vytiahol z ruksaku stavebnú lyžicu a začal ňou opäť hroziť policajtom. Jej ostrú hranu si priložil na krk. Službukonajúci policajti z jednotky WEGA sa rozhodli zasiahnuť a muža zneškodnili pomocou taseru.
Zadržanie a obvinenia
Podozrivý bol predbežne zadržaný a počas prehliadky jeho vecí bola nájdený okrem lyžice aj kľúč, no nôž sa nenašiel. Slovák pri zadržaní utrpel ľahšie zranenia, ktoré mu ošetrili na mieste, a následne bol prevezený do nemocnice.
Na základe podozrenia z viacerých nebezpečných vyhrážok a pokusov o zranenie bol obvinený a na príkaz rakúskej prokuratúry umiestnený do vyšetrovacej väzby.