Dráma na palube Ryanairu: Cestujúci nazúril pilota! Zavolal na neho eskortu, TOTO mu vadilo

EDINBURGH - Jeden neuvážený ťah z elektronickej cigarety vyvolal paniku, rozčúlenie pilota a zásah polície priamo na letiskovej ploche.
Let plný problémov: najprv chýbajúci člen posádky, potom dym v kabíne
Let Ryanairu z Edinburghu do španielskeho Alicante, plánovaný na skoré ráno 3. júla, už od začiatku nevyzeral ideálne. Pôvodný odlet o 7:05 narušila neprítomnosť jedného člena palubného personálu kvôli chorobe. Cestujúci to ešte zvládli s dávkou trpezlivosti. To, čo však nasledovalo, už nebolo len banálne zdržanie.
Krátko pred štartom sa 21-ročný pasažier rozhodol zapáliť si elektronickú cigaretu – na palube, na toalete. Výsledok bol okamžitý: aktivovaný požiarny alarm a rozruch v celom lietadle.
„Z kokpitu vyšiel pilot. Letuška mu vysvetlila, čo sa stalo – a pilot povedal len toľko, že tento pasažier už nikam nepoletí,“ opísal incident pre Luxury Travel Daily svedok udalosti Tristan James Walker.
Neodporoval, nevyvádzal. Aj tak ho odviedli šiesti policajti
Odlet bol okamžite prerušený a na scénu nastúpili bezpečnostné zložky. Podľa svedkov dorazilo viac než šesť policajtov, ktorí mladého muža pokojne, ale nekompromisne odviedli do zásahového vozidla priamo na letiskovej ploche. „Zostal úplne pokojný. Nehádal sa, neprotestoval, nerobil scény,“ dodal Walker.
Celý zásah sa odohral pred zrakmi ostatných cestujúcich, ktorí už sedeli v lietadle a čakali na odlet. Mnohí z nich nechápavo krútili hlavami – no lietadlo bez problémového pasažiera nakoniec vzlietlo s výrazným oneskorením.
Zákaz doživotne. A možno aj tučná pokuta
Ako sa neskôr ukázalo, Walker mladíka znovu stretol – tentoraz už v dovolenkovom letovisku Benidorm. Mladík mu priznal, že Ryanair mu po incidente udelil doživotný zákaz lietania s touto spoločnosťou. O prípadnej finančnej sankcii, ktorá sa v takýchto situáciách pohybuje okolo 5-tisíc libier, však mlčal.
Ryanair: Nulová tolerancia. Bodka
Reakcia leteckej spoločnosti Ryanair bola rýchla a rázna. „Máme prísnu politiku nulovej tolerancie voči nevhodnému správaniu cestujúcich a budeme aj naďalej nekompromisne zasahovať proti takémuto konaniu. Naším cieľom je zaistiť bezpečné a rešpektujúce prostredie pre všetkých pasažierov aj posádku,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti pre denník The Independent.
Incident je momentálne v rukách miestnej polície, ktorá rozhodne o ďalšom postupe.
V oblakoch neexistujú výnimky
Kým na ulici či v bare môže byť e-cigareta nevinným doplnkom, v lietadle sa stáva bezpečnostným rizikom. A hoci sa mladík správal po incidente pokojne, jeho konanie ukázalo, že na palube neexistuje priestor na osobné výstrelky. Pilotovo rozhodnutie bolo jasné: keď ide o bezpečnosť, kompromisy neexistujú.