Chaos na palube a strach o život: Opilca na palube museli eskortovať von, počas letu chcel otvárať dvere a biť sa!

TOULOUSE - Šikanózne správanie voči ostatným cestujúcim, hektolitre alkoholu a zrejme aj zlý úsudok. Toto všetko sa podpísalo na tom, že muža vo francúzskom meste Toulouse museli vyviesť z paluby lietadla po tom, čo sa vyhrážal ostatným cestujúcim a dokonca chcel otvárať dvere priamo počas letu. Ochranka a účastníci letu už nemali na výber.
Príbeh muža, ktorý sa na palube letu nízkonákladového Ryanairu nevedel spratať do kože, zmapoval britský web The Sun. Muž prekračoval všetky hranice a dokonca sa zameral na jedného dôchodcu po tom, čo mu zviazali nohy bezpečnostným pásom.
Otváranie dverí za letu mu neprišlo vôbec divné
Všetko sa odohralo ešte vo štvrtok 4. septembra počas letu z Bournemouthu do španielskej Girony. Muž sa pokúsil otvoriť núdzové dvere priamo vo vzduchu.
V Toulouse vo Francúzsku muselo preto lietadlo núdzovo pristáť, aby mohol byť problémový muž vykázaný z lietadla. Na internete už preto kolujú aj zábery z pristávacej dráhy v Toulouse. Je na nich muž v obkolesení štyroch policajtov. Chlap leží evidentne bezvládne a je tiež spútaný.
Problémový muž najskôr pľul a potom aj udieral ostatných cestujúcich
Muž – ktorého ešte na palube videli v bielom tričku a oranžových šortkách – zrejme vykríkol: "Chcem odísť!". Po týchto slovách mal rovno zamieriť k dverám lietadla. Ostatní cestujúci si zrejme už uvedomili, že sa chystá otvoriť poklop, a preto vyskočili, aby ho zastavili. Nasledoval veľký škrekot.
Muž údajne pľul a udieral spolucestujúcich, než ho pritlačili k zemi. Okolo nôh mu dokonca obviazali bezpečnostný pás, aby ho znehybnili. Keď ho zavalili späť na sedadlo, údajne namieril úder hlavou na dôchodcu sediaceho vedľa neho.