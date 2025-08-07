USA nariadili svojim občanom opustiť oblasť ekolgickej katastrofy v Zambii: Voda aj vzduch obsahujú nebezpečné látky

LUSAKA - Americké veľvyslanectvo v Zambii v stredu nariadilo okamžité stiahnutie všetkých zamestnancov vlády USA z regiónu Kitwe a okolitých obcí. Toto rozhodnutie súvisí s novými zisteniami o prítomnosti nebezpečných a karcinogénnych látok — ako sú arzén, kyanid, urán a ďalšie ťažké kovy — v miestnom vodnom systéme a potenciálne aj vo vzduchu.
Toxický odpad unikol do prítoku jednej z najdlhších riek v krajine, Kafue, 18. februára, keď sa pretrhla hrádza odkaliskového jazera v bani čínskej spoločnosti Sino‑Metals v severnej Zambii. Do rieky Kafue uniklo približne 50 miliónov litrov toxického odpadu. Odkalisko sa používalo na zachytávanie odpadu z ťažobného procesu v medenej bani. Médiá krátko po katastrofe uviedli, že znečistenie sa od priehrady rozšírilo viac ako 100 kilometrov, pričom zabilo ryby i hospodárske zvieratá.
Daná oblasť sa nachádza približne 285 kilometrov severne od hlavného mesta Lusaka a je centrom produkcie medi v Zambii, do ktorej investovali aj viaceré čínske firmy. V príspevku veľvyslanectva USA sa neuvádza, koľkých ľudí sa príkaz týka. Zambijská vláda sa k nemu bezprostredne nevyjadrila ani nevydala podobné odporúčanie pre svojich občanov. V povodí rieky Kafue, ktorá slúži aj ako zdroj pitnej vody, zavlažovania a rybolovu, pritom žije približne 60 percent populácie Zambie - asi 12 miliónov ľudí. Únik toxických látok z odkaliska tak môže mať nielen ekologické, ale aj sociálne dôsledky.