Sudkyňa pozastavila výstavbu Aligátorieho Alcatrazu na Floride: Ekológovia varujú pred ničením prírody

WASHINGTON - Americká federálna sudkyňa vo štvrtok nariadila dočasné pozastavenie ďalšej výstavby záchytného centra pre migrantov na Floride, známom tiež pod prezývkou „Aligátorí Alcatraz“. Informujú o tom agentúry AFP a AP.
Sudkyňa Kathleen Williamsová nariadila dvojtýždňové pozastavenie výstavby v rámci žaloby, ktorú proti administratíve amerického prezidenta Donalda Trumpa podali dve organizácie na ochranu prírody. Centrum podľa nich ohrozuje tamojší ekosystém a bolo postavené narýchlo, a to bez vykonania požadovaných štúdií o vplyve na životné prostredie.
Spomínaný tábor sa nachádza na opustenom letisku uprostred mangrovníkových lesov, močiarov a trávnatých porastov, ktoré spolu tvoria chránenú oblasť Everglades. Národný park je známy najmä vďaka veľkému počtu aligátorov, ktoré tu nachádzajú svoje prirodzené prostredie. Ich populácia sa odhaduje na približne 200.000.
Toto záchytné centrum môže napriek nariadeniu sudkyne naďalej ubytovávať zadržaných migrantov. Nariadenie sa totiž týka iba ďalšej výstavby centra pre migrantov. Šéf Bieleho domu v júli navštívil toto centrum, a podľa AFP žartoval, že aligátory budú slúžiť ako strážcovia zariadenia. Záchytné centrum je predmetom aj ďalšej žaloby, podľa ktorej nemajú zadržaní migranti umožnený prístup k právnikom a sú držaní bez vznesenia obvinení, objasňuje AFP.