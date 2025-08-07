Osoby zdržiavajúce sa v USA ilegálne budú vyňaté zo sčítania ľudu, odkázal Trump

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že má záujem o nové sčítanie obyvateľstva. Ministerstvo obchodu zároveň poveril zmenou metód zberu dát, aby zo sčítania boli vyňaté osoby zdržiavajúce sa v Spojených štátoch nelegálne. Informuje o tom agentúra AP.
Sčítanie obyvateľstva sa v USA koná každých 10 rokov a zatiaľ posledné sa uskutočnilo v roku 2020. Jeho pravidelné konanie nariaďuje ústava a je kľúčové pre spravodlivé prerozdelenie volebných okrskov.
Prezident na svojej sociálnej sieti Truth napísal, že nový spôsob zberu dát bude založený na „súčasných faktoch a číslach a na výsledkoch a informáciách získaných z prezidentských volieb v roku 2024“. Podľa AP to naznačuje, že Trump sa bude pokúšať do sčítania vniesť svoju politiku.
Portál Axios pripomína, že Biely dom tlačí na republikánmi ovládané štáty, aby pred voľbami do Kongresu prekreslili svoje volebné okrsky tak, aby v nich čo najväčšiu šancu na zvolenie mali kandidáti Republikánskej strany. Najbližšie voľby do oboch komôr Kongresu sa uskutočnia v novembri budúceho roka.