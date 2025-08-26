Domáci aj turisti zostali v šoku: Obľúbenú lokalitu OPÄŤ zamoril záhadný odpad! Objavil sa na viacerých plážach

SYDNEY – Návštevníci pláží spoločne s domácim obyvateľstvom v austrálskom Sydney sú už dlhšiu dobu znepokojení. Ich obľúbené pláže opäť zamoril divný odpad. Situácia je vážna, pretože v prípade kontaktu hrozí väčšie poranenie.
Na frekventovaných plážach v austrálskom štáte Nový Južný Wales na juhovýchode kontinentu dochádza k znečisťovaniu čoraz viac pláží. Najľudnatejšia časť Austrálie preto neskrýva zdesenie. Ako píše 9news, postihnuté je mesto Sydney, kde bolo postupne zamorených už sedem pláží. Blízke kúpalisko Grant McBridge dokonca pre verejnosť uzavreli.
Podobný problém
Podobné znečistenie postihlo túto oblasť len nedávno. Ako sa vyjadrili miestne úrady, zatiaľ nie je isté, či to nejakú spojitosť s bývalým podobným problémom, ktorý postihol Sydney od októbra do januára tohto roku. Nejde pritom o morské riasy ani chaluhy, ale malé guličky, ktoré pri kontakte s bosou nohou môžu spôsobiť nepríjemné zranenia.
Širokej verejnosti sa odporúča, aby sa zamoreným miestam vyhýbala a úrady upozorňujú,a by sa nikto guličiek nedotýkal. Na lepšiu identifikáciu úrady zverejnili, že ide o malé sivé guličky s priemerom do 4 cm. EPA dostala prvé upozornenie od návštevníka pláže North Shelly Beach.
Vzorky boli odobraté na testovanie, ale v doterajšom priebehu nebolo uvedené zloženie, výrobný materiál ani prípadná forma transportu do otvoreného mora (loď, kanalizácia…)
Výstraha
Vôbec po prvýkrát sa mali malé guličky objaviť v Coogee na východe Sydney, pričom do januára 2025 zamorili desiatky pláží. Úrad ochrany životného prostredia pre Nový Južný Wales (EPA) vtedy zistil, že odpad unikol/bol nelegálne vypustený z pozemnej čističky odpadových vôd spoločnosti Sydney Water.