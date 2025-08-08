Piatok8. august 2025, meniny má Oskar, zajtra Ľubomíra

Dovolenkári POZOR! V Chorvátsku sa rozbehlo PODVODNÉ ubytovanie, českého turistu okradli o TISÍCE eur

(Zdroj: Getty Images)
PULA/UMAG – Chorvátsko je krajina, ktorá aj tohto roku patrí medzi najvyhľadávanejšie lokality slovenských a českých dovolenkárov. S prílevom turistov sa ale v mnohých prípadoch zvyšujú nekalé praktiky. V niektorých destináciách sa snažia turistov oklamať nehoráznym spôsobom. Viacerí na to už doplatili.

V prímorských destináciách na pobreží Chorvátska dochádza vo viacerých prípadoch k podvodnému prenajímaniu apartmánov. Tento nehorázny trend sa mal rozbehnúť na polostrove Istria. Jedným z oklamaných dovolenkárov sa mal stať aj český turista. Podľa webu Danas išlo o turistu (18), ktorý si prenajal apartmán v Pule. Objednávku mal zriadiť cez internet, pričom po rezervácii musel uhradiť zálohu vo výške niekoľko tisíc eur. 

Po príchode do Chorvátska bolo ale všetko inak. Dohodnutá schôdzka s majiteľom nehnuteľnosti, ktorý mu mal odovzdať kľúče, sa vôbec nekonala. Navyše, keď mladík prišiel k apartmánu, ktorý si rezervoval, zistil, že tam už niekto býva. Po tejto desivej skúsenosti informoval miestnu políciu. 

Ďalšia obeť pri Umagu 

Podobnú negatívnu skúsenosť zažila aj staršia Nemka (42). Tá mala nájsť na internete dostupné ubytovanie v oblasti Novigradu pri Umagu. K platnej rezervácii sa aj od nej požadovala vysoká záloha. Po príchode na adresu apartmánu sa s majiteľom nevedela vôbec spojiť. Aj v tomto prípade obeť kontaktovala políciu. 

Rady od chorvátskej polície

Miestne policajné zložky evidujú viaceré hlásenia o podvodnom ubytovaní naprieč chorvátskym pobrežím. Všetkým turistom preto odkazujú, aby si overovali webové stránky, lokalitu, kde sa apartmány nachádzajú, aj konkrétne osoby, ktoré ponúkajú ubytovanie. Veľmi dôležité je aj overiť si, či je daná nehnuteľnosť skutočne ponúkaná na prenájom. 

"Prenajímateľ by mal uverejňovať celé meno a priezvisko. Údaje o agentúre, (ktorá poskytuje ubytovanie) musia byť dostupné na všetkých propagačných materiáloch, čo platí aj z hľadiska uverejňovania príspevkov na sociálnych sieťach," uvádza chorvátska polícia. 

