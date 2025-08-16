Rýchly zásah policajtov priniesol úspech: Zlodejovi za krádež elektrickej kolobežky hrozia až dva roky za mrežami!

HRADEC KRÁLOVÉ - Českí policajti museli riešiť delikátny prípad, keď niekto odcudzil elektrickú kolobežku. Majiteľ ju mal zamknúť pred obchodným domom, v Hradci Králové, ale po návrate k stojanu tam už kolobežka nebola. Ihneď zalarmoval políciu, ktorá spustila pátranie.
Odcudzenú elektrokolobežku bez poškodenia sme vrátili majiteľovi
Podozrivého muža hradecký policajti za pár desiatok minút zadržali.
Vo štvrtok 14. augusta krátko pred siedmou hodinou ráno dostali policajti z čeksého Hradca Králové oznámenie o odcudzení elektrokolobežky značky Segway. Infomruje o tom Policie ČR s tým, že majiteľ mal kolobežku zaparkovať a uzmaknúť pred jedným z obchodných domov. Po návrate k stojanu tam už ale kolobežka nebola. Zostal doslova prekvapený, pretože ako povedal, uzamkol ju lankovým zámkom.
Policajti zamierili do sídla bezpečnostnej agentúry, ktorá má na starosť kontrolu priestorov, kde malo dôjsť ku krádeži. Pracovník prehral policajtom záznam z bezpečnostnej kamery, na ktorom vďaka spoznali muža (50), ktorí je v okolí už dobre známy. V registri trestov má už 13 záznamov. Ihneď rozbehli pátraciu akciu, pričom hľadaného zbadali len neďaleko, ako sa premáva na bicykli.
Všetko popieral
Policistom najprv hovoril, že v danom obchodnom centre vôbec nebol. Potom, ako sa dozvedel, že polícia videla kamerový záznam, kde je jasne vidieť, ako kradol, sa napokon priznal. Dodal, že kolobežku si nechal. Tú policajti zaistili a zlodeja predviedli na policajnú stanicu.
Päťdesiatročnému mužovi policajti ešte počas dopoludnia v skrátenom prípravnom konaní oznámili, ýe je podozrivý zo spáchania trestného činu krádeže, za čo mu v prípade právoplatného odsúdenia hrozí nepodmienečný trest odňatia slobody po dobu 2 rokov.