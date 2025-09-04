TRAGÉDIA v Chorvátsku: Mladý muž (†22) spadol zo strechy! Polícia tvrdí, že išlo o cudzinca

TISNO – V chorvátskom meste zasahovala polícia po desivej nehode, kedy z okna hotela spadol mladý muž. Podľa doterajších informácii má ísť o cudzinca, no úrady v doterajšom priebehu jeho národnosť ešte nezverejnili.
V chorvátskom Tisne, medzi Zadarom a Trogirom, zasahovala dňa v utorok večer druhého septembra polícia. Podľa neoficiálnych informácií mal z balkóna v hoteli Black Pearl spadnúť cudzinec (†22) neznámej národnosti. Informujé o tom Večernij List.
Prechádzal medzi balkónmi
Hoteloví hostia sú po incidente doslova zaskočení. Nikto počas utorkovej noci nepočul, ani nevidel nič podozrivé. Muž mal prechádzať z balkóna na balkón na najvyššom treťom poschodí hotela. Práve vtedy mal podľa všetkého spadnúť.
Sanitka dorazila pred hotel okolo 22:30 miestneho času. Nedalo sa už nič robiť, muž bol na mieste mŕtvy. Majiteľ hotela sa k incidentu odmieta vyjadriť. V niektorých izbách prebieha vyšetrovanie. Má ísť o dve ženy, ktoré vypočúva polícia.
Pitva prebehla krátko predpoludním v stredu tretieho septembra. Prípad je naďalej v štádiu vyšetrovania.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZV a EZ) SR sa pre Topky vyjadrilo, že "na základe dostupných informácií obeťou tragédie v chorvátskom meste Tisno nebol občan SR".