Z trhu sťahujú poľské vajcia! Odhalili nebezpečnú BAKTÉRIU, inšpekcia okamžite zastavila distribúciu

Varovanie sa týka produktu "Vajcia KOKO z podstielkového chovu, trieda A, stredné M, s označením na škrupine 2PL02181302 K-2 a čiarovým kódom 5 903427 303134". Dátum minimálnej trvanlivosti je 5. 7. 2025. Ide o vajcia balené spoločnosťou Jantex Polska.

Spoločnosť Jantex odhalila farmu, z ktorej pochádzajú a tiež miesta, kam boli distribuované. Firma už informovala všetky predajné miesta, kam sa dostali dotknuté vajcia. Distribúcia produktov z danej farmy bola pozastavená až do získania výsledkov laboratórnych testov. „Okrem toho sa v rámci správnej hygienickej praxe vykoná dodatočná dezinfekcia závodu a všetkých výrobných zariadení,“ oznámil hlavný hygienický inšpektorát (GIS).

"Výrobca ihneď po obdržaní informácie o tejto záležitosti zaviedol postup stiahnutia výrobku z trhu. Veterinárne inšpekčné orgány vykonávajú vyšetrovanie," informovala poľská inšpekcia.

Opatrenia na trhu

Okresný veterinárny lekár v Środe Wielkopolskej vykonáva ďalšie kontrolné opatrenia s cieľom identifikovať distribúciu dotknutej šarže konzumných vajec, v ktorých odhalili salmonellu. Ľudia, ktorí si kúpili tieto vajcia, by ich nemali konzumovať, pretože je to nebezpečné pre zdravie. V prípade príznakov otravy jedlom po konzumácii vajec uvedených v oznámení by mali kontaktovať lekára.