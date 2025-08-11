Z trhu stiahli dve nebezpečné hračky! FOTO Schovajte ich pred deťmi, hrozí VÁŽNE ohrozenie zdravia

BRATISLAVA - Na slovenskom trhu sa nachádzali nebezpečné hračky. Varuje pred nimi Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) a vyzýva ľudí, ktorí ich majú doma, aby ich prestali používať.
Slovenská obchodná inšpekcia varuje pred dvomi hračkami na baterky. Predstavujú riziko ohrozenia zdravia a preto sú nebezpečné. Prvou problémovou hračkou je "plyšová mačka na baterky", pôvodom z Číny.
Ide o detskú plastovú hračku potiahnutú plyšovou textíliou v podobe mačky. Hračka sa predáva v rôznych farebných prevedeniach. "Na spodnej časti hračky je umiestnený mechanizmus na vkladanie batérií; do hračky sa vkladajú 2 batérie AA," opisuje SOI. K hračke je pripojená papierová etiketa, na ktorej sú okrem iného uvedené aj nasledujúce údaje: ITEM NO: 56446, EAN: 7521890564463 a označenie CE.
Druhou nebezpečnou hračkou je "plyšový psík na baterky", pôvodom z Číny. Taktiež ide o detskú plastovú hračku potiahnutú plyšovou textíliou v podobe psa. Hračka sa predáva v rôznych farebných prevedeniach. "Na uškách hračky sú pripevnené červené mašličky a okolo krku psíka je upevnená gumička s roľničkou. Na chrbte psa je pripevnené farebné vodítko zakončené plastovou kosťou," opisuje SOI.
Na spodnej časti hračky je umiestnený mechanizmus na vkladanie batérií; do hračky sa vkladajú 2 batérie AA. K hračke je pripojená papierová etiketa, na ktorej sú okrem iného uvedené aj nasledujúce údaje: N: 283125, EAN: 8584156283125 a označenie CE.
V oboch prípade je dôvodom stiahnutia z trhu chemické riziko - riziko poškodenia zdravia. "Z dôvodu nedostatočného konštrukčného vyhotovenia hračky sú batérie odstrániteľné z hračky bez použitia nástroja a zároveň je možné kryt otvoriť bez vykonania najmenej dvoch súčasných, na sebe nezávislých pohybov. Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí pri používaní tejto hračky hrozí riziko požitia batérií a následného poškodenia vnútorných orgánov," uvádza inšpekcia.
Opaternia na trhu
Slovenská obchodná inšpekcia umožnila v oboch prípadoch kontrolovanej osobe prijať nápravné opatrenia, ktorými sa kontrolovaná osoba zaviazala k nesprístupňovaniu nebezpečného výrobku na trhu, k jeho stiahnutiu z trhu, ako aj k informovaniu spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku.
"Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny, opravu výrobku v primeranom čase, ak možno zaistiť bezpečnosť opraveného výrobku alebo na výmenu výrobku za bezpečný výrobok rovnakého typu a aspoň rovnakej hodnoty a kvality na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa," informuje inšpekcia a odporúča spotrebiteľom, ak si tieto výrobky zakúpili, aby ich vo vlastnom záujme prestali používať.