Z trhu sťahujú nebezpečnú pochúťku! FOTO Nejedzte ju, môže byť KONTAMINOVANÁ cudzími telesami

BRATISLAVA - Na slovenskom trhu sa opäť nachádzala nevyhovujúca potravina. Veľkoobchod Metro informoval, že z predaja sťahujú mrazený ovocný koláč. Existuje u neho potenciálne riziko kontaminácie výrobku cudzími telesami. Vyzýva, aby ľudia zakúpený výrobok nekonzumovali a vrátili do predajne.
Spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o. pristúpila k preventívnemu stiahnutiu nižšie uvedeného ovocného koláča od dodávateľa VANDEMOORTELE EUROPE NV. "Dôvodom je technická porucha pri výrobe, ktorá mohla spôsobiť potencionálne riziko kontaminácie výrobku cudzími telesami," informovala Petrá Bártová, vedúca oddelenia kvality.
- Názov: Vandemoortele Jablkový koláč s karamelom mraz. 1800 g
- Šarža: 530A5204
- Dátum minimálnej trvanlivosti: 31. 1. 2027
- EAN kód: 541347697083
"Pokiaľ ste si uvedený výrobok zakúpili a máte ho stále k dispozícii, prosíme Vás, aby ste ho nekonzumovali. Výrobok ste si mohli zakúpiť v období od 21.8. 2025 do 1.9.2025," vyzýva Bártová s tým, že výrobky môžete vrátiť v ktoromkoľvek veľkoobchodnom stredisku METRO Cash &Carry SR. Zároveň žiada, aby zákazníci informovali svojich partnerov/zákazníkov a prevzali výrobky späť.
"Za vrátené výrobky Vám budú na základe predajného dokladu vrátené peniaze. Vrátenie je možné do 30. 9. 2025," deklaruje. V prípade, že nie ste z akéhokoľvek dôvodu schopný predajný doklad predložiť, pre urýchlenie pri vrátení výrobku požiadajte obsluhu zákazníckej recepcie o výnimočné vystavenie duplikátu dokladu. "Za spôsobené nepríjemnosti sa Vám ospravedlňujeme," dodáva na záver.