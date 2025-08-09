Obľúbený obchod sťahuje z predaja DVA výrobky! Prekročili limity, môžu predstavovať zdravotné riziko

BRATISLAVA - Obľúbený lacný obchodný reťazec sťahuje z predaja dve potraviny určené pre deti. Action upozornil, že obsah glycerolu v nich prekračuje predpokladanú bezpečnú hranicu. Ak ste problémové výrobky kúpili, nekonzumujte ich a vráťte na predajni.
Spoločnosť Action sťahuje z trhu dva výrobky. Ide o detské kapsičky a detské pyré, v ktorých obsah glycerolu prekračuje predpokladanú bezpečnú hranicu stanovenú BfR (Nemecký federálny inštitút pre posudzovanie rizík). "Pre spotrebiteľov, ktorí už tento produkt konzumovali, nie je dôvod na bezprostredné obavy, pretože riziko pre bezpečnosť potravín je nízke. Keďže však dané produkty obsahujú glycerol v množstve presahujúcom predpokladanú bezpečnú hranicu stanovenú BfR, môžu predstavovať zdravotné riziko, ak ich konzumujú citlivé osoby vo vysokých dávkach," upozorňuje spoločnosť.
Detská kapsička Slush Puppie 250 ml
- Názov produktu a značka: Slush Puppie Blue Raspberry / Strawberry / Mango
- Číslo produktu Action: 3205879
- EAN kódy: 5060193935485/5060193935522/5060193937991
- Kód výrobcu: SPBR250/SPSTRAW250
"V prípade, že ste si zakúpili produkt uvedený vyššie, nekonzumujte ho a vráťte ho do najbližšej predajne Action. Tento produkt sa predával od 13. týždňa roku 2024," vyzýva Action.
Detská pyré kapsička Toxic Waste 250 ml
- Názov produktu a značka: Toxic Waste Blue Raspberry /Lemon & Lime/ Apple
- Číslo produktu Action: 3208609
- EAN kódy: 5060193938806/5060193938783/5060193938769
- Kód výrobcu: TWBR250/TWL&L250
"V prípade, že ste si zakúpili produkt uvedený vyššie, nekonzumujte ho a vráťte ho do najbližšej predajne Action. Tento produkt sa predával od 22. týždňa roku 2024," približuje spoločnosť.
Vo všetkých prípadoch bude zákazníkom vrátená kúpna cena aj bez dokladu o kúpe. "V mene spoločnosti Manchester Drinks Company a Action sa ospravedlňujeme za spôsobené nepríjemnosti," dodávajú v oznámení na záver.