Hrozná hygiena, predaj po záruke aj SALMONELA! FOTO Bežné kontroly v obchodoch priniesli OTRASNÉ zistenia

BRATISLAVA - Predaj po dátume spotreby, nedostatočná hygiena ale aj salmonela vo vajciach či kovové skrutky v cukrovinkách. To je len zlomok toho, čo ukázali úradné kontroly v obchodoch počas mesiaca júl. Informovala o tom Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.
Počas júla 2025 vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ (RVPS) 3 413 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1 292 právnych subjektov a 2 019 prevádzok. "Nedostatky boli zistené pri 202 kontrolách. Z uvedeného počtu bolo zistených 543 nedostatkov," informuje ŠVPS SR.
Najviac nedostatkov pri úradných kontrolách potravín bolo identifikovaných v hygiene budov a prevádzky, v hygiene technologického zariadenia, pracovných pomôcok, v predaji po dátume spotreby, a v označovaní.
Za mesiac júl boli zaslané 4 hlásenia o nebezpečnom výrobku do Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF), u ktorého boli splnené kritériá na zaslanie. Prvým z nich boli cukrovinky z Nemecka, u ktorých odhalili prítomnosť kovových skrutiek. Ďalším nebezpečným výrobkom boli vajcia z Ukrajiny, u ktorých zistili AOZ (3-amino-2-oxazolodinón). V hydinovom mäse z Poľska odhalili Salmonellu Enteritidis. Poslednou nahlásenou potravinou bol žralok modrý steak zo Španielska, v ktorom bola prekročená maximálna hladina ortuti.
"Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 223 blokových pokút v celkovej výške 4 240 eur. Závažnejšie zistené nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 71 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 109 700 eur. Najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 25-tisíc eur," informoval ŠVPS SR.
Kontrola čerstvého ovocia a zeleniny
V danom mesiaci vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 236 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny, pri 37 kontrolách boli zistené nedostatky. V maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 198 kontrol, u prvovýrobcov 15 kontrol, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 23 kontrol.
"Na mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami (hodnotenie na mieste – HNM) u 1 154 plodín, z čoho 77 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, čo predstavuje 6,7 % nevyhovujúceho tovaru. V maloobchodných jednotkách bolo posúdených 1 034 plodín, z čoho 73 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, u prvovýrobcov bolo posúdených 25 vyhovujúcich plodín, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 95 HNM, z čoho 3 plodiny nevyhoveli požiadavkám noriem," približujú potravinári.
Ako ďalej približuje ŠVPS SR, celkovo prekontrolovali inšpektori 417 649,98 kilogramov tovaru, z čoho 1 548,61 kilogramov nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. V maloobchodných jednotkách bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 1 428,61 kilogramov. Vo veľkoobchodných skladoch bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 120 kilogramov. Pri dovoze bolo vykonaných 16 kontrol a pri vývoze bola vykonaná 1 kontrola. "Právoplatným rozhodnutím boli ukončené 4 správne konania začaté regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami. Boli uložené pokuty vo výške 4 150 eur," dodáva.
V mesiaci júl okrem toho veterinárni inšpektori RVPS SR v spolupráci s Policajným zborom SR vykonali kontrolu počas transportu u 33 zásielok, čo predstavovalo 49 komodít. "V zásielkach boli zistené 3 nezrovnalosti, následne boli uložené blokové pokuty," konštatujú na záver.