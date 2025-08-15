Hrozná hygiena, predaj po záruke aj SALMONELA! FOTO Bežné kontroly v obchodoch priniesli OTRASNÉ zistenia

Piatok15. august 2025, meniny má Marcela, zajtra Leonard

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (10)
(Zdroj: TASR - Jaroslav Novák, ŠVPS SR)
© Zoznam/ © Zoznam/

BRATISLAVA - Predaj po dátume spotreby, nedostatočná hygiena ale aj salmonela vo vajciach či kovové skrutky v cukrovinkách. To je len zlomok toho, čo ukázali úradné kontroly v obchodoch počas mesiaca júl. Informovala o tom Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.

Počas júla 2025 vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ (RVPS) 3 413 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1 292 právnych subjektov  a 2 019 prevádzok. "Nedostatky boli zistené pri 202 kontrolách. Z uvedeného počtu bolo zistených 543 nedostatkov," informuje ŠVPS SR.

Zobraziť galériu (10)
 (Zdroj: ŠVPS SR)

Najviac nedostatkov pri úradných kontrolách potravín bolo identifikovaných v hygiene budov a prevádzky, v hygiene technologického zariadenia, pracovných pomôcok, v predaji po dátume spotreby, a v označovaní.

Predaj potravín po dátume spotreby - odhalila RVPS Košice - okolie
Zobraziť galériu (10)
Predaj potravín po dátume spotreby - odhalila RVPS Košice - okolie  (Zdroj: ŠVPS SR)

Za mesiac júl boli zaslané 4 hlásenia o nebezpečnom výrobku do Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF), u ktorého boli splnené kritériá na zaslanie. Prvým z nich boli cukrovinky z Nemecka, u ktorých odhalili prítomnosť kovových skrutiek. Ďalším nebezpečným výrobkom boli vajcia z Ukrajiny, u ktorých zistili AOZ (3-amino-2-oxazolodinón). V hydinovom mäse z Poľska odhalili Salmonellu Enteritidis. Poslednou nahlásenou potravinou bol žralok modrý steak zo Španielska, v ktorom bola prekročená maximálna hladina ortuti.

Prevádzkovateľ nevedie evidenciu teplôt, tovar na súkromnú spotrebu uskladnený s tovarom určeným na predaj - odhalila RVPS Banská Bystrica
Zobraziť galériu (10)
Prevádzkovateľ nevedie evidenciu teplôt, tovar na súkromnú spotrebu uskladnený s tovarom určeným na predaj - odhalila RVPS Banská Bystrica  (Zdroj: ŠVPS SR)

"Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 223 blokových pokút v celkovej výške 4 240 eur. Závažnejšie zistené nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 71 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 109 700 eur. Najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 25-tisíc eur," informoval ŠVPS SR.

Nevyhovujúce označenie výrobkov pri predaji - zistila RVPS Trebišov
Zobraziť galériu (10)
Nevyhovujúce označenie výrobkov pri predaji - zistila RVPS Trebišov  (Zdroj: ŠVPS SR)

Kontrola čerstvého ovocia a zeleniny

V danom mesiaci vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 236 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny, pri 37 kontrolách boli zistené nedostatky. V maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 198 kontrol, u prvovýrobcov 15 kontrol, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 23 kontrol.

Nevyhovujúci stav podlahy v zázemí predajne - odhalila RVPS Martin
Zobraziť galériu (10)
Nevyhovujúci stav podlahy v zázemí predajne - odhalila RVPS Martin  (Zdroj: ŠVPS SR)

"Na mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami (hodnotenie na mieste – HNM) u 1 154 plodín, z čoho 77 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, čo predstavuje 6,7 % nevyhovujúceho tovaru. V maloobchodných jednotkách bolo posúdených 1 034 plodín, z čoho 73 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, u prvovýrobcov bolo posúdených 25 vyhovujúcich plodín, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 95 HNM, z čoho 3 plodiny nevyhoveli požiadavkám noriem," približujú potravinári.

Nevyhovujúci povrch chladiaceho zariadenia v predajni - odhalila RVPS Trebišov
Zobraziť galériu (10)
Nevyhovujúci povrch chladiaceho zariadenia v predajni - odhalila RVPS Trebišov  (Zdroj: ŠVPS SR)

Ako ďalej približuje ŠVPS SR, celkovo prekontrolovali inšpektori 417 649,98 kilogramov tovaru, z čoho 1 548,61 kilogramov nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. V maloobchodných jednotkách bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 1 428,61 kilogramov. Vo veľkoobchodných skladoch bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 120 kilogramov. Pri dovoze bolo vykonaných 16 kontrol  a pri vývoze bola vykonaná 1 kontrola. "Právoplatným rozhodnutím boli ukončené 4 správne konania začaté regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami. Boli uložené pokuty vo výške 4 150 eur," dodáva.

Skorodovaný regál slúžiaci na predaj ovocia a zeleniny v predajni - odhalila RVPS Trebišov
Zobraziť galériu (10)
Skorodovaný regál slúžiaci na predaj ovocia a zeleniny v predajni - odhalila RVPS Trebišov  (Zdroj: ŠVPS SR)

V mesiaci júl okrem toho veterinárni inšpektori RVPS SR v spolupráci s Policajným zborom SR vykonali kontrolu počas transportu u 33 zásielok, čo predstavovalo 49 komodít. "V zásielkach boli zistené 3 nezrovnalosti, následne boli uložené blokové pokuty," konštatujú na záver.

Poškodený náter na vozíkoch na ošatky v pekárni - zistila RVPS Michalovce
Zobraziť galériu (10)
Poškodený náter na vozíkoch na ošatky v pekárni - zistila RVPS Michalovce  (Zdroj: ŠVPS SR)
Nevyhovujúca hygiena chladiaceho zariadenia - zistila RVPS Michalovce
Zobraziť galériu (10)
Nevyhovujúca hygiena chladiaceho zariadenia - zistila RVPS Michalovce  (Zdroj: ŠVPS SR)

