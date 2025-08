Ďalší problém Dreamlinera: VIDEO MAYDAY v oblakoch a panika na palube! Lietadlo prišlo o motor

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

WASHINGTON - Z výšky troch kilometrov zazneli z kokpitu slová: „Mayday, Mayday, Mayday!“ Let United Airlines z Washingtonu do Mníchova sa zmenil na boj o bezpečný návrat. V lietadle sedelo 219 cestujúcich.

Let United 108 mal byť pokojnou osemhodinovou cestou z hlavného mesta USA do bavorskej metropoly. No len pár minút po štarte sa všetko zmenilo. Boeing 787-8, známy aj ako „Dreamliner“, utrpel poruchu ľavého motora vo výške približne 3 000 metrov. Pilot okamžite vyhlásil núdzový stav a požiadal o návrat na letisko vo Washingtone.

Dráma na palube: „Engine failure, left engine. Mayday, Mayday, Mayday!“

Podľa informácií denníka New York Post a videa z YouTube kanálu You Can See ATC, ktoré zachytáva záznam komunikácie s riadiacou vežou, pilot nahlásil zlyhanie motora bez zbytočného otáľania. Letisko reagovalo promptne – uvoľnilo pristávaciu dráhu a pripravilo sa na možné komplikácie.

Ale návrat nebol možný okamžite. Lietadlo bolo čerstvo natankované a príliš ťažké na bezpečné pristátie. Dreamliner preto začal krúžiť vo výške okolo dvoch kilometrov, aby mohol postupne vypustiť prebytočný palivový náklad.

Bezpečný návrat – aj s jediným motorom

Až po polhodinovom manévrovaní zamieril stroj na pristávaciu dráhu 19C. Pilot ho bezchybne naviedol na zem len s jedným funkčným motorom. Všetkých 219 pasažierov a 11 členov posádky vyviazlo bez zranení.

Letecká spoločnosť United Airlines zatiaľ neposkytla žiadne podrobnosti k technickej poruche, ktorá spôsobila túto nebezpečnú situáciu. Vyšetrovanie incidentu pravdepodobne ešte len prebieha.