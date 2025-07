Desivé slová vyšetrovateľa: Za katastrofu Air India môže kapitán! Vypol prívody paliva do motorov

Kapitán Sumeet Sabharwal mal vypnúť prívody paliva do motorov. (Zdroj: X, SITA/AP Photo/Rafiq Maqbool)

AHMADÁBÁD - Tragédia, ktorá pripravila o život 260 ľudí, sa odohrala v priebehu niekoľkých desiatok sekúnd. Boeing 787-8 Dreamliner indických aerolínií sa zrútil krátko po štarte pri indickom meste Ahmedábád. Spočiatku sa hovorilo o technickej poruche, no nové záznamy z kokpitu vrhajú tieň podozrenia priamo na kapitána lietadla.

Šokujúci moment: Palivové ventily boli vypnuté ručne

Podľa zistení amerických vyšetrovateľov, ktoré zverejnil Wall Street Journal, záznam z čiernej skrinky zachytáva moment, keď niekto v kokpite vypol palivové ventily – konkrétne prepínače, ktoré riadia tok paliva do oboch motorov.

Stroj v tom čase pilotoval 32-ročný kopilot Clive Kunder. Keď sa ventily nečakane prepli do polohy „Cutoff“, údajne spanikáril, otočil sa na kapitána a konfrontoval ho. Kapitán Sumeet Sabharwal (56), ktorý sedel vedľa neho, ostal podľa záznamu chladný a akékoľvek manipulovanie so spínačmi poprel.

Oba prepínače boli znovu aktivované po približne desiatich sekundách. No bolo už neskoro. Motory stratili ťah a lietadlo sa zrútilo.

Len jeden človek prežil

Na palube bolo 261 ľudí. Prežil jediný pasažier. Ostatní zahynuli v troskách. Lietadlo sa zrútilo len niekoľko kilometrov od letiska. Miestne úrady vydali predbežnú správu, v ktorej zhrnuli záznam rozhovoru medzi pilotmi, ale nešpecifikovali, kto čo povedal.

„Všetko nasvedčuje úmyslu“

Americký letecký expert Ben Berman, bývalý vyšetrovateľ úradu NTSB, vyhodnotil údaje jednoznačne: „Prepnutie oboch ventilov s odstupom jednej sekundy poukazuje na vedomé konanie. Nešlo o technickú poruchu ani o havarijnú situáciu. Let prebiehal štandardne.“

Air India vyzýva k zdržanlivosti, no USA tlačia na justíciu

Riaditeľ Air India, Campbell Wilson (54), upozorňuje, že vyšetrovanie ešte nie je uzavreté. Indické ministerstvo dopravy medzitým kritizovalo medializované závery ako nevyvážené, ale samotné podozrenia nekomentovalo.

Naopak, americkí predstavitelia žiadajú otvorenie trestného vyšetrovania, čo by v USA bolo štandardné, ak by existovalo podozrenie z úmyselného zásahu do bezpečnosti letu.

Dvaja muži, jeden kokpit, dve osobnosti

Kapitán Sabharwal mal viac než 30 rokov skúseností a medzi kolegami bol známy ako tichý profesionál, ktorého prezývali „Sad Sack“ – smutný samotár. V súkromí sa staral o chorého otca a pôsobil disciplinovane, až odťažito.

Naopak, kopilot Kunder bol novou nádejou spoločnosti. Vyškolený na Floride, v Air India pracoval od roku 2017. Bol veselý, otvorený technológiám, miloval videohry a superhrdinov.

Odpoveď ukrýva niekoľko sekúnd nahrávky

Či išlo o tragický omyl, poruchu, alebo úmyselné konanie – pravda je ukrytá v niekoľkých sekundách dialógu z kokpitu, ktorý teraz analyzujú vyšetrovatelia z Indie aj USA.