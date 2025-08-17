Boeing dostal košom aj v TEJTO spoločnosti! O jeho KONCI rozhodla nečakaná ZMENA!

PARÍŽ - Skupina Air France-KLM mení nákupnú stratégiu. Z pôvodnej objednávky Airbusu A350-1000 chce väčšinu zmeniť na menší variant A350-900.
Francúzsko-holandský dopravca si pôvodne ešte v roku 2023 objednal 50 lietadiel A350 z toho 39 kusov modelu A350-900 a 11 väčších A350-1000. Aktuálne chystá úpravu v objednávke, kedy zredukujú počet A350-1000 na tri kusy. Toto rozhodnutie odráža preferenciu stroja s väčším doletom. A350-900 dokáže letieť až 18 000km nonstop s kapacitou až 352 cestujúcich v trojtriednom usporiadaní. Pre porovnanie, väčší A350-1000 má objemnejšiu kapacitu, ale menší dolet do 13 000km (8000 míl) s kapacitou do 400 cestujúcich.
Náhrada za Boeingy 777 a Airbus A330
V roku 2023 spoločnosť vyhlásila, že plánuje obnoviť svoju flotilu v prospech environmentálnej a ekonomickej výkonnosti skupiny. Air France má aktuálne 10 kusov A330-200 s priemerným vekom 22,6 roka. Flotilu Boeingu 777 tvorí celkovo 62 lietadiel. Z toho 43 modelu 777-300ER a 777-200ER v počte 19 kusov. KLM vlastní 11 kusov A330, z toho šesť A330-200 s priemerným vekom 19,5 roka a päť strojov A330-300 s priemerným vekom 12,8 roka.
Generálny riaditeľ Air France-KLM, Benjamin Smith uviedol, že „A350 je perfektným riešením pre sieťové potreby skupiny a môže sa pochváliť výbornými výkonmi. Je to tichšie úspornejšie a nákladovo efektívnejšie lietadlo v porovnaní s predchádzajúcou generáciou.“
Zaujímavosťou je, že piloti KLM trénujú na lietadlách A350 Air France v rámci prípravy na zavedenie tohto tipu v rokoch 2026-2027. Výcvik zahŕňa cvičenia v simulátore, pričom piloti Air France môžu slúžiť ako inštruktori.