TRAGÉDIA na Mallorce: Do mora sa zrútilo lietadlo! Hrozné správy, potvrdili sa najväčšie obavy

MALLORCA - V obľúbenej dovolenkovej destinácii v Port de Sóller na Mallorce sa v sobotu večer zrútilo do mora lietadlo. Trosky stroja určeného pre dve osoby našli záchranné zložky v 30-metrovej hĺbke. Pilotovať mal Američan, na palube mal byť spolu s ním aj jeho syn. Po oboch intenzívne pátrali záchranári. Žiaľ, potvrdili sa najhoršie obavy.

Lietadlo vzlietlo z letiska v Binissalemu okolo 18. hodiny, uviedol na sociálnej sieti X portál On The Wings of Aviation, ktorý sa zameriava na letectvo. Podľa ich informácií išlo o aktobatické lietalo F4 Raider. Svedkovia tvrdia, že videli, ako stroj predvádza akrobatické kúsky predtým, ako prudko narazil na hladinu.

K havárii došlo zhruba 100 metrov od prístavu Port de Sóller. Najskôr nebolo jasné, či v lietadle sedeli dve osoby, alebo len jedna. Neskôr španielske médiá priniesli informáciu, že v čase tragédie boli na palube dvaja ľudia.

Stroj pilotoval Američan, ktorý mal byť špecialista na vojenské a akrobatické lety. Spolu s ním mal letieť jeho 13-ročný syn. Zatiaľ čo trosky sa už našli, o posádke neboli niekoľko hodín žiadne informácie. Nádej, že sa obom podarilo prežiť a dostať sa do bezpečia, bola však podľa záchranárov veľmi nízka.

Najhoršie obavy sa nakoniec, žiaľ, potvrdili. Španielski záchranári našli telá muža a jeho 13-ročného syna. Posádku lietadla našli špecializovaní potápači španielskej civilnej gardy v mori v nedeľu tesne popoludní. Polícia vyšetruje okolnosti nehody.