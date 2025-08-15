Dráma na palube, hrozila katastrofa: VIDEO Obrovský Boeing sa krídlom dotýkal zeme, šľahali iskry! Na vine bol tajfún

TAIPEH - Pristátie nákladného lietadla Boeing 747-8F spoločnosti UPS sa na taiwanskom letisku zmenilo na dramatický boj s počasím. Prudké poryvy vetra spojené s tajfúnom Podul spôsobili, že pri pokuse o dosadnutie narazilo krídlo stroja o povrch dráhy a vyleteli iskry. Zábery incidentu sa okamžite začali šíriť na sociálnych sieťach.
Tri pokusy o pristátie
Podľa Daily Mail išlo o let 5X61 z hongkonského medzinárodného letiska Chek Lap Kok do Taipei–Taiwan Taoyuan International Airport. Lietadlo sa pokúšalo pristáť na dráhe 05L v noci z 13. augusta. Silné bočné vetry a windshear donútili posádku dvakrát prerušiť priblíženie a vykonať manéver go-around. Až tretí pokus, o 12:08 UTC, bol úspešný.
Poškodenie motora, nikto sa nezranil
Ako informoval The Sun, napriek tvrdému kontaktu krídla s dráhou sa stroj podarilo bezpečne odtiahnuť na stojisko a nikto neutrpel zranenia. Fotografie po incidente ukázali poškodenie motorovej gondoly – časť krytu motora sa odtrhla.
Správa Aviation Safety Network uvádza, že lietadlo utrpelo tzv. engine pod strike – náraz motora o zem – pri silných poryvoch vetra, ktoré na letisku panovali počas tajfúnu.