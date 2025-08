Svadobný boom! Stále viac Američanov sa sobáši v Taliansku: TOTO je dôvod

(Zdroj: Getty Images)

FLORENCIA - Stále viac amerických párov sa sobáši v Taliansku, aj keď ich to stojí viac. Veria, že taliansky „dolce vita“ (sladký život) im zabezpečí nezabudnuteľný zážitok. Informuje správa AP.

Taliansko v uplynulom desaťročí hostilo množstvo prominentných svadieb. Nedávno sa napríklad konala extravagantná svadba miliardára Jeffa Bezosa a Lauren Sánchezovej v Benátkach. Ale aj desaťtisíce bežných Američanov si pre svoj výnimočný deň vybralo Taliansko. Prieskum Centra pre turistické štúdie vo Florencii odhalil, že v minulom roku sa v Taliansku zosobášilo viac ako 15.000 zahraničných párov, čo predstavuje nárast o 64 % oproti roku 2019, poslednému pred vypuknutím pandémie. Americké páry tvorili takmer tretinu z tohto počtu.

Priemerné výdavky na svadby v USA

Priemerné výdavky na svadby v USA boli pritom v minulom roku v prepočte zhruba 28.000 eur. Svadby cudzincov v Taliansku stáli v priemere 61.500 eur, aj keď majú zvyčajne o desiatky hostí menej, ukazujú údaje Centra turistických štúdií vo Florencii. Podľa webovej stránky The Knot so sídlom v Marylande, ktorá sa venuje plánovaniu svadieb, bolo Taliansko po Mexiku najobľúbenejšou zahraničnou destináciou pre americké páry.

Krásna romantika minulej éry

Pre mnohých Američanov Taliansko stelesňuje jednoduchú a krásnu romantiku minulej éry. Počasie je príjemné a jeho rozmanitá krajina, od mora až po hory, je ohromujúca a jedlo je obľúbené. Ale asi najväčším „motorom“ rastúceho záujmu o sobáše v Taliansku je dostatok príležitostí na rôzne výlety. To spolu so samotnou svadobnou udalosťou predstavuje lákadlo pre tých, ktorí hľadajú jedinečné a nezabudnuteľné chvíle, súčasť spotrebiteľského trendu „ekonomika zážitkov“.

Jack Ezon, generálny riaditeľ spoločnosti Embark Beyond pre luxusné cesty a zážitky so sídlom na Manhattane uviedol, že 60 % podujatí, ktoré organizuje jeho spoločnosť, sa pred pandémiou konalo mimo USA. Dnes je to takmer 90 % a sú rozdelené najmä medzi Taliansko a Francúzsko. Hrozba ciel amerického prezidenta Donalda Trumpa dala svadbám v zahraničí ďalší impulz. Ľudia sa totiž obávali, že clá na alkohol im prudko zvýšia účet na bare. Tento trend prospel aj miestnym talianskym dodávateľom. Podľa agentúry Wedding Italy americkí klienti míňajú trikrát viac ako Taliani na prepracovanejšiu svadobnú výzdobu a ďalšie udalosti v ich viacdňovom programe.