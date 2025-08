Talianska premiérka Meloniová tvrdí, že ju zbavili obvinení v prípade prepustenia al-Masrího

Talianska premiérka Giorgia Meloniová. (Zdroj: SITA/AP/Alessandra Tarantino)

Zadržanie Usámu Nadžíma v Taliansku

Usámu Nadžíma, známeho tiež pod menom Usáma al-Masrí, bývalého šéfa líbyjskej justičnej polície, zadržali v Turíne ešte 19. januára tohto roka na základe zatykača vydaného Medzinárodným trestným súdom (ICC). Súd v Ríme ho však následne prepustil z procesných dôvodov. O dva dni neskôr odletel na palube stroja talianskeho letectva späť domov do Tripolisu.

Ďalší taliansky súd vzápätí v prípade začal vyšetrovanie, podľa Meloniovej však došiel k záveru, že ona samotná nebola informovaná o Na„džímovom zadržaní a preto nemohla zohrať žiadnu úlohu ani pri jeho prepustení, cituje AFP.

Kritici odsúdili prepustenie

Kritici odsúdili rozhodnutie prepustiť muža, ktorý je hľadaný v súvislosti s obvineniami vrátane vraždy, znásilnenia a mučenia, ktorých sa údajne dopustil v čase, keď viedol detenčné zariadenie Mitiga v Tripolise.

Vyšetrovanie sa týka viacerých ministrov

Súdne vyšetrovanie sa týka aj ministra spravodlivosti Carla Nordia, ministra vnútra Mattea Piantedosiho a jeho námestníka Alfreda Mantovana, ktorý je zodpovedný za spravodajskú službu, pripomína AFP.

Meloniová vo vyhlásení oboch ministrov i vysokopostaveného predstaviteľa obhajovala s tým, že by k takémuto rozhodnutiu nedospeli bez toho, aby ho s ňou konzultovali. „Bolo by absurdné obviniť Piantendosiho, Nordia a Mantovana, a mňa nie,“ podotkla. Akýkoľvek súdny proces s úradníkmi by si vyžadoval schválenie parlamentom, kde má Meloniovej pravicová koalícia pohodlnú väčšinu, dodáva AFP.