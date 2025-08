Experti bijú na poplach: Európou sa šíri nebezpečný vírus! Známy je ako mini-covid

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/Nadya Tkach)

ŽENEVA - Epidémia, ktorá kedysi zasiahla len malé ostrovy v Indickom oceáne, sa dnes šíri do Európy. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varuje pred dramatickým šírením vírusu chikungunya, ktorý pripomína „malého brata covidu“ — a hrozí, že sa premení na globálnu katastrofu.

Vírus sa vracia

Svet čelí déjà vu. Tak by sa dal popísať najnovší apel WHO, ktorá naliehavo varuje pred možnou pandémiou vírusu chikungunya, píše Reuters. Ten spôsobuje náhlu vysokú horúčku, bolestivé zápaly kĺbov a v mnohých prípadoch aj dlhodobú invaliditu.

„Odhaduje sa, že až 5,6 miliardy ľudí žije v oblastiach, ktoré sú týmto vírusom ohrozené. To zahŕňa najmenej 119 štátov,“ oznámila z centrály WHO v Ženeve doktorka Diana Rojas Alvarezová.

Podľa nej ide o jasné opakovanie tragického scenára z rokov 2004–2005, keď chikungunya infikovala stovky tisíc ľudí, najmä na ostrovoch v Indickom oceáne, a následne sa lavínovo šírila ďalej do sveta.

Z ostrovov do Európy

Dnešná hrozba má podobný pôvod. Opäť vychádza z ostrova Réunion, kde je podľa WHO už tretina obyvateľov infikovaná. No tentoraz sa nákaza nešíri len cez cestujúcich — prvýkrát bola v Európe zaznamenaná aj lokálna infekcia.

Vo Francúzsku od mája zaznamenali asi 800 dovezených prípadov. Alarmujúce však je, že už 12 ľudí sa nakazilo priamo na území krajiny domácimi komármi. Minulý týždeň pribudol potvrdený prípad aj v Taliansku.

Ako „malý covid“. Ale s dlhým chvostom

Chikungunya sa prejavuje rýchlym nástupom horúčky a výraznými bolesťami kĺbov. Typické sú aj bolesti hlavy, svalov, kožná vyrážka na tvári a trupe. „Väčšina pacientov sa síce uzdraví, no až 30 až 40 percent prípadov vedie k chronickej artritíde, ktorá pripomína reumatoidnú formu a môže pretrvávať celé mesiace či roky,“ varuje český Státní zdravotní ústav.

U novorodencov sa dokonca môže rozvinúť zápal mozgu a mozgových blán (meningoencefalitída).

Hrozí preťaženie nemocníc

Ak by sa vírus nekontrolovane rozšíril, zdravotníctvo by čelilo ďalšiemu náporu, podobnému tomu z čias pandémie covidu. „V takom prípade by už kapacity nestačili ani na liečbu iných, často ešte závažnejších diagnóz,“ dodáva WHO.

A čo robí vírus ešte zradnejším? Zatiaľ neexistuje žiadna cielená liečba. Základom prevencie je ochrana pred komármi — najmä používanie spoľahlivých repelentov, nosenie dlhého oblečenia či využívanie moskytiér.

WHO varuje svetových lídrov

Organizácia preto apeluje na politikov, zdravotníkov aj verejnosť, aby situáciu nepodceňovali. Scenár spred dvoch dekád sa podľa Rojas Alvarezovej začína opakovať. A tentoraz môže mať oveľa širší záber — a fatálnejšie dôsledky.