Tajný život s tromi manželkami odhalila náhoda: FOTO Neuveríte s kým muž dorazil pred sudcu!

FLORIDA – 50-ročný Henry Betsey Jr. bol odsúdený na dva roky podmienečne za pomerne bizarný skutok. Podarilo sa mu udržať si tri manželky, ktoré stretol na zoznamovacích aplikáciách.
Mužovi sa podarilo uniknúť väzeniu a vypočul si rozsudok, dva roky podmienečne po tom, čo sa nepriznal k polygamii. Prvú manželku Tonyu spoznal v novembri 2020 na Tinderi. O dva roky neskôr sa oženil s Brandy, ktorú stretol na ďalšej zoznamovacej aplikácii, informuje New York Post. O niekoľko mesiacov neskôr sa na tretej aplikácii zoznámil s Michele Narensovou, s ktorou sa zosobášili v novembri 2022.
„Každú z nás vzal do iného okresu, aby sme sa vzali,“ upresnila druhá manželka Brandy. Henrymu sa tak mesiace darilo viesť trojitý život, v spoločnosti s tromi rôznymi ženami. Jeho neobvyklé správanie odhalila prvá manželka Tonya po tom, čo meno svojho manžela hľadala v záznamoch okresného súdu a šokujúco zistila, že jej manžel má sobášne listy v rôznych okresoch s ďalšími dvoma ženami.
Napísala preto druhej žene, ktorá nemala ani tušenie, že je jej muž už ženatý. Obe manželky sa preto rozhodli kontaktovať orgány činné v trestnom konaní a nahlásiť svojho manžela. Tento krok viedol k jeho zatknutiu za polygamiu. Ženy tiež kritizovali okresy na Floride za to, že spolu nekomunikujú a mužovi nezabránili v opakovanom sobáši. „Keby boli okresy prepojené a informované, ušetrilo by mi to veľa trápenia, peňazí a stresu,“ uviedla jedna z nich.
Jedna zo žien, Michele bola prítomná aj na súde, kde sa jej manžel ospravedlnil. Ona ale uviedla, že ospravedlneniu neverí. „Myslíte, že má nejaké výčitky svedomia? Rozhodne nie,“ upresnila pre médiá. Zarážajúca bola skutočnosť, že sa muž na súd dostavil s ďalšou partnerkou. Túto si ale vziať ešte nestihol. Spolu s podmienečným trestom dostal Henry 100 hodín verejnoprospešných prác, nariadené bolo aj vyšetrenie duševného zdravia a musí sa vyhýbať sociálnym sieťam a zoznamkám.