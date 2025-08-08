Poplach v Nemecku: V krajine sa šíri smrtiaca baktéria! Detská choroba už útočí aj na dospelých

HAMBURG - Z Hamburgu prichádzajú znepokojivé správy. V Nemecku sa objavila vlna nákazy baktériou Haemophilus influenzae typu b, známou pod skratkou Hib. Choroba si už vyžiadala tri životy a zdravotníci spúšťajú núdzové očkovanie, aby zabránili ďalšiemu šíreniu.
Neobvyklý priebeh nákazy
Baktéria Hib je lekárom známa už desaťročia, no podľa stanice RTL má súčasná situácia v Hamburgu nezvyčajný charakter. Tradične sa považuje za ochorenie detí, tentoraz však zasahuje aj dospelých vo veku od 26 do 58 rokov – často ľudí bez domova, závislých od drog či trpiacich podvýživou.
„Skupina ľudí, ktorých sa to teraz týka, doteraz nebola vnímaná ako riziková. Domnievame sa, že práve užívanie drog, sprievodné choroby alebo podvýživa môžu prispieť k rozvoju tejto invazívnej infekcie,“ uviedla Susanne Glasmacherová z Inštitútu Roberta Kocha.
Počet prípadov rastie
Zo zatiaľ 13 potvrdených prípadov je deväť z Hamburgu, dva z Meklenburska-Predného Pomoranska a po jednom z Dolného Saska a Berlína. Väčšina pacientov mala zápal pľúc, deväť z nich dostalo otravu krvi a u jednej osoby bola potvrdená meningitída.
Skrytý prenášač môže byť každý
Podľa odborníkov je nebezpečné, že baktériu môžu prenášať aj ľudia, ktorí sami nevykazujú žiadne príznaky. „Usídli sa v nosohltane a u zdravých osôb sa často stratí sama. No u tých, čo majú oslabenú imunitu, môže viesť k život ohrozujúcim stavom,“ vysvetľuje Glasmacherová.
K prenosu dochádza kvapôčkovou cestou – pri kašli, kýchaní, ale aj pri zdieľaní fliaš či cigariet. V najťažších prípadoch dokáže Hib spôsobiť zápal pľúc, meningitídu či sepsu. Tieto stavy si vyžadujú okamžitú hospitalizáciu a liečbu antibiotikami.
Očkovanie už nie je len pre deti
Mnohí z nakazených neboli proti Hib zaočkovaní. Doteraz bolo očkovanie bežne dostupné len pre deti do piatich rokov alebo pre špecifické rizikové skupiny. Stály výbor pre očkovanie (STIKO) teraz zvažuje rozšírenie odporúčania aj na dospelých, ktorí patria do ohrozených skupín.
Hamburské úrady medzičasom spustili núdzové očkovanie v útulkoch pre bezdomovcov, v nemocniciach a v centrách pre drogovo závislých. Cieľ je jasný – zastaviť šírenie infekcie skôr, než si vyžiada ďalšie obete.