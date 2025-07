TOTO je nový hit internetu: Trump nevie prehrávať, VIDEO odhalilo pravdu! TAKTO podvádzal pri golfe

Trump bol v Škótsku zahrať golf. (Zdroj: X)

Tiché gesto, hlučné dôsledky

Zábery zachytávajú, ako muž v červenej veste, považovaný za Trumpovho nosiča golfových palíc, kráča pred vozíkom a bez slova pustí golfovú loptičku kúsok od prezidenta. Gesto trvá menej než tri sekundy, no oheň je na streche. Na internete sa video okamžite stalo virálnym.

Nie je to po prvýkrát, čo sa Trumpovo správanie na greene dostalo pod paľbu kritiky. Bývalý športový novinár Rick Reilly, autor knihy Commander in Cheat (Vrchný veliteľ podvodov), nešetrí slovami: „Trump nevie prehrávať. Na ihrisku urobí čokoľvek, aby vyhral.“ Tento citát poskytol webu The Spun a výstižne zhrnul, čo si o prezidentovej golfovej etike myslí značná časť verejnosti.

Trump working hard to bring down grocery prices pic.twitter.com/6qeYX9uFGe — PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) July 27, 2025

Skóre podľa Trumpa: Víťaz za každú cenu?

Sociálne siete okamžite zaplavili komentáre, v ktorých si používatelia pripomínajú známe fámy: Trump rád "vylepšuje" svoje výsledky, či už posunom loptičky, alebo údajne aj preskočením niekoľkých jamiek. „Zázračné“ údery sa tak stali akousi legendou Trumpových golfových výprav.

Na druhej strane sa objavili aj obhajcovia. Niektorí tvrdili, že ide o bežnú prax – hráč jednoducho nahradí stratenú loptičku a pokračuje ďalej s penalizáciou. Iní zašli ešte ďalej: podľa nich muži v červenej veste neboli caddies, ale príslušníci tajnej služby, ktorí „len skúmali terén“.

Biely dom mlčí, internet má jasno

Zatiaľ čo oficiálne miesta mlčia, internet si opäť našiel vlastný verdikt. Na internete sa z najnovšieho videa stala len ďalšia indícia pre tých, čo neveria nielen jeho výsledkom na ihrisku, ale ani oficiálnym údajom o jeho výške či hmotnosti.