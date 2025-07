Donald Trump reaguje na špekulácie o stretnutí s čínskym lídrom Si Ťin-pchingom

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Jacquelyn Martin)

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že sa neusiluje o stretnutie s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Dodal však, že by mohol navštíviť Čínu na základe pozvania, ktoré od čínskeho prezidenta dostal.

„Falošné správy uvádzajú, že sa usilujem o summit s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. To nie je pravda, o nič sa neusilujem! Do Číny možno pôjdem, ale len na pozvanie prezidenta Si Ťin-pchinga, ktoré už bolo predložené. V opačnom prípade nemám záujem!“ uviedol Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.Podľa Reuters poradcovia Trumpa a Siho diskutovali o možnom stretnutí medzi lídrami počas plánovanej cesty amerického prezidenta do Ázie na jeseň tohto roka.

Cesta by bola prvým osobným stretnutím medzi oboma štátnikmi od začiatku Trumpovho druhého funkčného obdobia, a to v čase, keď napätie v oblasti obchodu a bezpečnosti medzi týmito superveľmocami naďalej pretrváva.Analytici tvrdia, že tretie kolo obchodných rokovaní medzi USA a Čínou, ktoré sa koná tento týždeň v Štokholme, môže pripraviť pôdu pre jesenné stretnutie lídrov.