Šialená scéna pri výdajnom boxe: Zúrivý kuriér rozdupal balík, aby ho natlačil do boxu! Skončil bez práce

(Zdroj: Facebook)

DUBÍ - Scéna ako z grotesky, no s poriadne nepríjemným dosahom pre zákazníkov. V Dubí na severe Čiech sa kuriér známej doručovacej spoločnosti poriadne „odviazal“. Na ulici nadával, trieskal dvierkami a na jednu z doručovaných zásielok niekoľkokrát dupol, aby ju vtesnal do boxu. Netušil však, že ho sleduje kamera. Video obletelo sociálne siete a firma reagovala bezodkladne – s kuriérom ukončila spoluprácu.

Kuriér doručoval balíky do výdajného boxu na Zahradnej ulici v meste Dubí, keď zrazu začal nahlas nadávať a trieskať dvierkami boxov. Na jednom z balíkov si dokonca doslova „vybil zlosť“. Keď sa mu nezmestil dnu, bez váhania naň dupol, aby ho zdeformoval, a následne ho násilím natlačil dovnútra. Svedkyňa incidentu zverejnila video, na ktorom je jeho správanie jasne viditeľné.

„Nadával na kancelárske typy ľudí, že by ich všetkých vyhodil makať na ulicu. Trieskal dvierkami ako šialený, no najviac nás nahnevalo to dupnutie na balík,“ opísala pre Blesk situáciu žena, ktorá incident sledovala z okna. Kuriér priznal, že konal v afekte. „Mrzí ma to, ale späť to už nevezmem. Mal som hrozný deň, všetko sa vo mne nakopilo,“ povedal.

Firma sa od jeho správania jednoznačne dištancovala. So šoférom ukončila spoluprácu a dopravcovi, cez ktorého pracoval, udelila pokutu. „O incidente sme sa dozvedeli bezprostredne po jeho zverejnení, ešte v ten istý deň sme so spomínaným kuriérom ukončili spoluprácu a dopravcovi bola udelená pokuta. Správanie kuriéra bolo absolútne neakceptovateľné a v príkrom rozpore s našimi štandardmi. Preto už dnes za nás ďalšie zásielky neroznáša,“ uviedla spoločnosť.

Zákazníci, ktorí si prevezmú zásielku v poškodenom stave, majú podľa Zásielkovne možnosť podať reklamáciu. Stačí vyplniť reklamačný formulár – spoločnosť garantuje, že do 30 dní sa im niekto ozve a navrhne riešenie.