Kuriér pristihnutý pri šokujúcom čine: Po doručení balíka sa ukájal v spálni dôchodkyne!

COSTA BRAVA - Sedemdesiatdvaročná britská dôchodkyňa, bývalá sociálna pracovníčka, žijúca striedavo v Španielsku a na Novom Zélande, obvinila kuriéra z vážneho sexuálneho incidentu vo svojom dome. Muža pristihla, ako v jej spálni masturbuje, pričom španielska polícia v súčasnosti prípad vyšetruje a odobrala aj vzorku, ktorá má byť biologickým dôkazom.
Incident sa odohral 15. júla v jednej z obcí na Costa Brava. Jane (meno bolo zmenené pozn. red.) si cez Amazon Marketplace objednala repelent proti komárom. Keď kuriér, vysoký muž vo veku okolo 20 rokov, prišiel s balíkom, žena ho vpustila cez bránu pomocou videovrátnika a požiadala ho, aby počkal, informoval britský the Guardian. Po krátkej prestávke na toalete ho však našla v spálni s rukou v šortkách. „Bol úplne sústredený na masturbáciu. Potom sa otočil chrbtom a bolo zjavné, že ejakuoval. Keď sa ku mne otočil, mal mokré šortky,“ opísala šokovaná žena.
Kuriér následne požiadal o jej identifikačné číslo pre potvrdenie doručenia. Jeho kolega, ktorý čakal vo vozidle, prišiel k dverám, keď mal pocit, že sa doručovanie zdržiavalo. Jane mu povedala, že jeho kolega „urobil niečo veľmi zlé“, no v španielčine vtedy nepoznala výraz pre masturbáciu. Obaja muži následne odišli, pričom žena si stihla odfotiť dodávku aj s evidenčným číslom.
Žena incident nahlásila polícii aj na zákaznícku linku Amazonu. „Povedali mi, že sa ospravedlňujú za nepríjemnosť." No ja som im povedala: „Toto nie je nepríjemnosť, toto je hrozivé správanie a trestný čin,‘ uviedla.Šok pokračoval, keď sa o dva dni neskôr pred jej domom objavili tí istí dvaja muži s ďalšou zásielkou z Amazonu. „Cítila som sa veľmi zraniteľná,“ priznala. Tentoraz už svojím kolegom povedala: „Váš kolega masturboval v mojom dome a nahlásila som to polícii.“ Starší z dvojice to poprel s tým, že mal mokré šortky po rozliatí nápoja, a dokonca jej pohrozil trestným oznámením za ohováranie.
Doručenie ako z nočnej mory: Kuriér v Senci prehodil balík cez plot: Roztrhal ho pes!
Španielska polícia potvrdila, že vyšetruje prípad „vniknutia do obydlia bez súhlasu a masturbovania pred poškodenou“. Amazon v reakcii uviedol, že doručovateľ nebol jeho zamestnancom, ale kuriérom zmluvného prepravcu jedného z predajcov na platforme. Spoločnosť zároveň označila prípad za „mimoriadne znepokojujúci“ a prisľúbila spoluprácu s políciou. Jane však tvrdí, že jej dôvera voči Amazonu je nenávratne preč: „Nemôžem riskovať, že sa rovnaký kuriér objaví pri mojich dverách. Ich systém ochrany zákazníkov je nedostatočný a nereaguje primerane na tak vážne situácie.“