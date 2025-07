Putin sa trasie od strachu pred USA: Zelenskyj odhalil pravdu! TAKTO ju zdôvodnil

Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: X/ZelenskyyUa)

Prítomnosť Američana? Zrazu pokoj

„Generál Kellogg prišiel – a dve noci sme nemali žiadne masívne bombardovanie. Je to veľmi zaujímavý príklad,“ vyhlásil Zelenskyj v rozhovore pre americkú konzervatívnu stanicu Newsmax. „Žiadne silné útoky dnes v noci, ani včera v noci. Ľudia si už z toho robia žarty – že by sme mali generálovi Kelloggovi udeliť ukrajinské občianstvo a nechať si ho tu natrvalo. A že by nás Američania mali navštevovať častejšie, lebo vtedy Rusko zrejme nevie trafiť.“

Od pondelka je totiž v Kyjeve Keith Kellogg, bývalý generálporučík americkej armády a osobitný vyslanec prezidenta Donalda Trumpa. Jeho príchod nasledoval bezprostredne po Trumpovom oznámení, že USA pošlú Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc. Zároveň vyslal varovanie do Moskvy – ak Rusko neukončí vojnu do 50 dní, uvalí na Kremeľ tvrdé ekonomické clá.

Zastrašovanie, ktoré má hranice

Zelenskyj hovorí jasne: Putin si dáva pozor. „Čo to znamená? Že Putin cielene bombarduje civilistov, ale keď sú tu Američania, zrazu si to rozmyslí. Zastrašuje, vydiera, vytvára napätie – no neodváži sa eskalovať, keď cíti prítomnosť Spojených štátov. To môže znamenať jediné: Putin sa bojí Ameriky. Tvrdím to stále, povedal som to aj prezidentovi Trumpovi. Nech je to akokoľvek – som si istý, že sa jej bojí.“

Generál Kellogg zostane na Ukrajine celý týždeň. Jeho misia má politickú aj strategickú rovinu – a podľa všetkého funguje aj ako neplánovaný štít proti ruským útokom.

Trump verzus Biden: Kto bol lepší?

Zelenskyj v rozhovore nezostal len pri raketách. Otvorene porovnal prístup súčasného prezidenta Trumpa s predchádzajúcim prezidentom Bidenom, počas ktorého začala ruská invázia.

„Prezident Trump dal Putinovi šancu túto vojnu ukončiť. Naozaj chcem veriť, že mu dal príležitosť. A tiež verím, že ak Putin nič nepochopí, Trump uvalí také tvrdé sankcie, ktoré sa nedajú obísť – najmä v energetike a bankovom sektore,“ povedal Zelenskyj.

Zároveň vyjadril nádej, že Trump Ukrajine poskytne silný balík obranných systémov, ktorý ochráni nielen ju, ale aj ďalšie štáty Európy.

„To je ten rozdiel. Prezident Biden nedokázal túto vojnu ukončiť. Ja dôverujem, že prezident Trump to dokáže. Myslím si, že to bude ten hlavný rozdiel,“ uzavrel Zelenskyj.