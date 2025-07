Hrozivé varovanie ministra: Putin môže zaútočiť na slabší článok NATO! Použije pritom taktiku z Ukrajiny

Belgický minister obrany Theo Francken (Zdroj: profimedia.sk)

MOSKVA - Znie to ako varovanie z čias studenej vojny, no prichádza z úst vysokého predstaviteľa súčasnej európskej politiky. Belgický minister obrany Theo Francken bije na poplach: Rusko podľa neho pripravuje útok na jednu z krajín NATO – a nečaká sa otvorená invázia, ale hybridná operácia ako vystrihnutá z Donbasu.

„Zelení mužíčkovia“ opäť na scéne?

Podľa Franckena sa Moskva nebude odvážne rútiť do vojny s celou Severoatlantickou alianciou. Namiesto toho vraj pripravuje prefíkaný plán: využije ruskojazyčnú menšinu ako zámienku na „oslobodenie“, nasadí zamaskované jednotky a celú operáciu zakryje propagandou.

„Nemyslím si, že by išlo o totálnu inváziu,“ uviedol belgický minister pre Polsat News. „Skôr by to mohlo prebiehať ako na Donbase. Najskôr vypukne 'spontánne' povstanie rusky hovoriacich obyvateľov, ktoré údajne treba chrániť. A potom sa zrazu objavia neidentifikovaní ozbrojenci – takzvaní zelení mužíčkovia –, ktorí nie sú oficiálne súčasťou ruskej armády.“

Cieľ: slabší článok reťaze

Putin podľa Franckena veľmi dobre vie, že priame napadnutie ktoréhokoľvek štátu NATO by znamenalo samovražedný konflikt, ktorý nemôže vyhrať. Práve preto sa očakáva rafinovanejšia stratégia: rýchle ovládnutie vybraného územia a následné predstieranie, že ide o ochranu vlastných.

„Predstavte si, že Rusko obsadí mesto v Estónsku a vyhlási: 'Chránime tu ruské obyvateľstvo. Toto mesto patrí Rusku. Toto je teraz Rusko.' Nie invázia, ale faktická anexia s naratívom obrany,“ načrtol Francken možný scenár.

Baltické štáty v ohrození

Estónsko, Lotyšsko a Litva – tri malé pobaltské republiky, ktoré boli kedysi súčasťou Sovietskeho zväzu – sú v tejto geopolitickej rovnici mimoriadne zraniteľné. Nielenže zdieľajú hranice s Ruskou federáciou, ale na ich území žije aj početná ruská menšina, ktorá sa už v minulosti stala terčom kremeľskej propagandy.

V roku 2022 označil americký portál Politico oblasť tzv. Suwalského koridoru – úzkeho pásu medzi Litvou, Poľskom a ruskou exklávou Kaliningrad – za „najnebezpečnejšie miesto na svete“. Ak by Rusko tento koridor ovládlo, odrezalo by pobaltské krajiny od zvyšku NATO. A presne to by podľa odborníkov mohlo byť ďalším Putinovým krokom.

Vojna z úzadia

Belgický minister týmto varovaním nechce šíriť paniku, ale vyzýva na ostražitosť. Hybridná vojna, ktorú Rusko predviedlo na Ukrajine, môže mať v pobaltskom regióne ešte nebezpečnejšie následky. A ak sa zopakuje scenár z Krymu či Donbasu, tentoraz by sa odohrával na území Aliancie – a to už nie je hra len o regionálny konflikt, ale o samotnú budúcnosť kolektívnej obrany.