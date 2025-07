Na Ukrajine to vrie: Zelenského po protestoch kritizujú aj vlastní vojaci! Ostré slová, TOTO mu vyčítajú

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of The Armed Forces of Ukraine)

KYJEV - Znechutenie, sklamanie a hnev. Tak reagujú ukrajinskí vojaci na fronte na šokujúci krok prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý podľa nich ohrozuje samotné základy spravodlivosti v krajine. Zásah do nezávislosti kľúčových protikorupčných inštitúcií vyvolal v radoch obrancov vlasti búrku nevôle. A mnohí otvorene hovoria o zrade.