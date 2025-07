Putin si zavaril: Urobil strategickú chybu! Na vine je jeho posadnutosť

Vladimir Putin a Donald Trump (Zdroj: TASR/AP Photo/Susan Walsh)

MOSKVA - Donald Trump vystúpil s najtvrdším ultimátom voči Kremľu od svojho nástupu do funkcie. Rusko má presne 50 dní na to, aby zastavilo vojnu na Ukrajine – inak ho čakajú prísne clá a izolácia. Moskva sa však zatiaľ netvári zastrašene. Ruské elity hovoria o „sklamaní“ z Trumpa, no zároveň dúfajú, že americký prezident sa ešte nechá zmanipulovať.