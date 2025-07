Trumpovo náhle vytriezvenie: Pochvaľoval si telefonát s Putinom! Melania ho rázne uzemnila

Melania Trumpová s manželom Donaldom Trumpom (Zdroj: SITA/AP Photo/Mark Schiefelbein)

Hovor s Putinom, potom výbuchy

Trump sa počas spoločného vystúpenia pred novinármi nechal uniesť do spomienok na telefonáty s Vladimirom Putinom. Podľa neho vždy išlo o „milé a príjemné“ rozhovory – až kým niekoľko hodín po nich nezačali padať ruské rakety na ukrajinské mestá.

„Zložím telefón a poviem si: to bol fajn rozhovor. A potom niekde v Kyjeve alebo inom meste začnú výbuchy. Prvýkrát to je zvláštne. Druhýkrát sa zamyslíte. Tretí a štvrtý raz vám dôjde, že ten rozhovor nič neznamená,“ povedal Trump s výrazom, akoby sa nad tým ešte stále čudoval.

„Melania mi povedala, že zasa bombardujú“

Trump dodal, že po jednom z takýchto telefonátov sa doma zveril manželke Melanii: „Povedal som jej: 'Dnes som volal s Vladimirom, mal som z toho skvelý pocit.' A ona na to: 'Naozaj? Práve zasiahli ďalšie mesto.'“

Ani opakované útoky však prezidenta nepriviedli k tomu, aby Putina otvorene označil za zločinca či vraha. „Nechcem ho nazývať vrahom. Je to tvrdý chlap. To je zrejmé. Už veľakrát to dokázal,“ poznamenal s istou dávkou rešpektu.

„Oklamal ich všetkých – okrem mňa,“ tvrdí prezident

Trump sa zároveň pokúsil otočiť situáciu vo svoj prospech a vyhlásil, že na rozdiel od svojich predchodcov „nebol Putinom oklamaný“. „Podviedol Georgea Busha, Clintona, Obamu, Bidena... ale mňa nie,“ tvrdil, hoci len chvíľu predtým opísal, ako ho ruský prezident opakovane klamal po ich telefonátoch.

„Nakoniec si uvedomíte, že rozhovory nestačia. Musia nasledovať činy. Musia prísť výsledky,“ uzavrel Trump svoj výklad.

Trump: Putin ma sklamal, prímerie malo byť dávno

Hneď na začiatku tlačovej konferencie americký prezident vyjadril sklamanie z Putina a zopakoval, že je s jeho konaním „veľmi, veľmi nespokojný“. Podľa neho už malo prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou dávno platiť.

Ukrajina pritom návrh Spojených štátov na 30-dňové bezpodmienečné prímerie prijala už v marci. Moskva ho však stále odmieta a trvá na tvrdých podmienkach, ktoré Kyjev označuje za nereálne a neprijateľné.

Patriot pre Ukrajinu: Spojenecký záväzok

Témou rokovania medzi Trumpom a generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem bola aj ďalšia pomoc Ukrajine. Rutte oznámil, že v rámci aliancie Spojené štáty dodajú Ukrajine systémy protivzdušnej obrany Patriot, ich rakety aj ďalšiu muníciu.

Trump zároveň zdôraznil, že tieto zbrane budú zaplatené zo zdrojov členských krajín NATO. Pre Ukrajinu ide o kľúčový krok v čase, keď sa Rusko znovu snaží získať iniciatívu masívnymi útokmi na civilnú infraštruktúru.