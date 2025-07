Zdroje z Kremľa odhalili pravdu: TOTO má v pláne Putin! Je to niečo strašné, sankcie ho nezastavia

Vladimir Putin (Zdroj: TASR/AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool)

Ultimátum z Washingtonu? Moskva neuhne

Americký prezident Donald Trump cez víkend vyhlásil, že ak do 50 dní nedôjde k mierovej dohode, Rusko pocíti tvrdé hospodárske následky. Spojené štáty v takom prípade zavedú stopercentné clá na export ruskej ropy a sprísnia sankcie.

Moskva však túto výzvu nevníma ako dôvod na ústup. Tri nezávislé ruské zdroje potvrdili Reutersu, že Putin necíti potrebu podvoliť sa tlaku. Rátajú s tým, že krajina znesie nové obmedzenia – či už clá, alebo odpojenie od západných trhov. Putin je údajne presvedčený, že ruská ekonomika a armáda sú dostatočne robustné, aby zvládli ďalšie kolo konfrontácie.

„Ciele Ruska sú dôležitejšie než ekonomika“

Podľa jedného z týchto zdrojov Putin považuje strategické a geopolitické záujmy Ruska za nadradené krátkodobým hospodárskym stratám. Tento postoj verejne potvrdil aj ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov: „Čelíme bezprecedentnému množstvu sankcií. Nemám pochybnosti, že to zvládneme.“

Putin si zároveň podľa informácií Reuters sťažuje, že žiadna zo západných krajín – vrátane USA – s ním zatiaľ neabsolvovala „vážne“ rokovanie o detailoch prípadného mierového riešenia. Kým sa tak nestane, nemá v úmysle prestať.

Putinove požiadavky: žiadne NATO, slabšia Ukrajina a územia pre Rusko

Na zozname požiadaviek, ktoré ruský prezident považuje za nevyhnutné pre uzavretie mieru, figurujú tieto body:

Zmluvné záruky, že NATO sa nebude rozširovať smerom na východ.

Trvalá neutralita Ukrajiny.

Výrazné obmedzenie ukrajinskej armády.

Právna ochrana rusky hovoriaceho obyvateľstva.

Medzinárodné uznanie ruských územných ziskov.

Kyjev tieto požiadavky považuje za neprípustné. Prezident Volodymyr Zelenskyj už v minulosti zopakoval, že sa Ukrajina nikdy nevzdá práva rozhodovať o vlastnej budúcnosti – vrátane možného vstupu do NATO. Rovnako odmieta uznať okupované regióny ako súčasť Ruska.

Ruská vojenská mašinéria nezastavuje – skôr naberá rýchlosť

Kremeľ momentálne stavia na vojenskej a priemyselnej prevahe. Podľa analytikov z projektu DeepStateMap získalo Rusko za posledné tri mesiace vyše 1400 štvorcových kilometrov územia. Jeden z ruských insiderov lakonicky poznamenal: „S jedlom rastie chuť.“

To vyvoláva obavy, že Rusko sa môže pokúsiť o ďalšiu expanziu. V súčasnosti kontroluje celý Krym, východnú časť Luhanskej oblasti, väčšinu Donbasu, ako aj rozsiahle časti Záporožskej, Chersonskej a časti Charkovskej oblasti.

Putin opakovane tvrdí, že tieto územia sú už súčasťou Ruskej federácie – a pokiaľ ich Ukrajina neuzná, mier nie je možný. Ak by sa ukrajinská obrana zrútila, môže podľa zdrojov dôjsť k ďalšiemu rozšíreniu ruských ambícií.

Kyjev: Ofenzíva neprebieha podľa plánu Moskvy

Zelenskyj sa k vývoju frontu vyjadril na Telegrame a potvrdil, že ruská letná ofenzíva nenapĺňa očakávania Kremľa. Najvyšší ukrajinskí velitelia síce priznávajú, že Rusko má na fronte početnú prevahu, ale Kyjev podľa nich stále drží líniu a spôsobuje útočníkom ťažké straty.

Podľa dostupných údajov už Rusko prišlo o viac než milión vojakov – vrátane mŕtvych a zranených. Ukrajinská strana tvrdí, že Moskva za každý získaný kilometer platí krvou aj technikou.

Trump: S Putinom som ešte neskončil

Donald Trump – ktorý opakovane tvrdil, že vojnu by vyriešil do 24 hodín – naďalej komunikuje s ruským prezidentom. Nedávno o ňom vyhlásil: „Nepovedal by som, že je vrah. Je to tvrdý chlap.“

Putin zase vojnu prezentuje ako zúčtovanie s ponížením, ktoré Rusko zažilo po rozpade Sovietskeho zväzu. Strata vplyvu v krajinách ako Gruzínsko či Ukrajina je podľa Kremľa neprijateľná a treba ju „napraviť“.

Trump navrhol okamžité prímerie, no Moskva zatiaľ na tento návrh nereagovala. Namiesto toho pokračuje v útokoch dronmi na ukrajinské mestá a strategické body.

Blíži sa nebezpečná fáza

Hoci sa na verejnosti skloňuje možnosť dohody, zákulisné informácie hovoria niečo iné. Jeden zo zdrojov agentúry Reuters varoval, že v najbližších mesiacoch môže prísť k vážnej eskalácii napätia medzi dvomi najväčšími jadrovými mocnosťami planéty. „Táto vojna ešte zďaleka neskončila,“ uzavrel.