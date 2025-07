Mimoriadna situácia v Grécku: Muž zomrel na zriedkavé ochorenie! V karanténe sú aj zdravotníci

(Zdroj: Getty Images)

ATÉNY - V Grécku zavládla zdravotná pohotovosť po tom, čo 72-ročný muž zomrel na zriedkavú kliešťom prenášanú chorobu – Krymsko-konžskú hemoragickú horúčku (KKHV). Choroba je v Európe veľmi výnimočná, no mimoriadne nebezpečná. Do karantény museli ísť desiatky ľudí vrátane zdravotníkov, ktorým hrozilo riziko nákazy.

Grécke úrady potvrdili úmrtie 72-ročného chovateľa dobytka, ktorý sa nakazil Krymsko-konžskou hemoragickou horúčkou, zrejme po uhryznutí infikovaným kliešťom. Muža hospitalizovali v meste Larisa, kde sa vírus preniesol aj na jeho ošetrujúceho lekára – ten je našťastie v stabilizovanom stave. Informuje o tom server Euronews.

Úrady okamžite izolovali 25 osôb, ktoré s mužom prišli do kontaktu – ide najmä o príbuzných a zdravotnícky personál. Desať z nich patrí do rizikovej skupiny, no zatiaľ sa u nikoho ďalšieho ochorenie neprejavilo.

Podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) má vyše 80 % nakazených len mierne alebo žiadne príznaky. V prípade ťažkého priebehu si však ochorenie vyžiada smrť až u tretiny pacientov. Typickými prejavmi sú vysoká horúčka, bolesti svalov a brucha, závraty, krvácanie z nosa a zlyhanie orgánov. Posledný výskyt KKHV zaznamenali v Grécku ešte v roku 2018.

Ako sa chrániť pred nákazou?

Grécke zdravotné orgány už odobrali vzorky od ľudí aj od 15 kliešťov z oblasti, kde sa muž nakazil. Výsledky testov by mali byť známe v najbližších dňoch. Zároveň prebieha rozsiahle postrekovanie oblasti proti kliešťom. Úrady vyzývajú obyvateľov, najmä rizikové skupiny, aby sa vyhýbali vysokým trávnatým porastom, nosili svetlé oblečenie, používali repelenty a po návrate z prírody dôkladne kontrolovali telo.

(Zdroj: Getty Images)

Zdravotníci by mali byť v strehu pri akýchkoľvek podozrivých symptómoch. Pri podozrení na nákazu sa odporúča vyhýbať sa blízkemu kontaktu, používať ochranné pomôcky pri starostlivosti o chorých a dodržiavať prísnu hygienu.