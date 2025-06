PEKLO v Los Angeles! Scény z nepokojov v uliciach pripomínajú bojovú zónu: TRUMP nasadil národnú gardu

Trump zvažuje zaviesť vojnový stav. (Zdroj: SITA/AP)

LOS ANGELES - Mesto v plameňoch, prezident s prstom na výbušnom zákone. Kalifornia varuje pred protiústavným zásahom, no Donald Trump je rozhodnutý konať. Bez súhlasu.

Los Angeles prežíva ťažké dni. Ulice zaplavili demonštranti, medzi ktorými sa objavujú aj násilníci. Vyčíňajú v mene protestu proti federálnym raziám namiereným proti migrantom. Rozhodujúcou osobou v tejto kríze sa však stal prezident Spojených štátov Donald Trump, ktorý pohrozil nasadením armády – a to i napriek odporu miestnych úradov.

Prezident, ktorý situáciu označil za „formu rebélie“, sa netají úmyslom využiť Insurrection Act – zákon, ktorý mu v extrémnych prípadoch povoľuje nasadiť vojsko proti občanom na vlastnom území. Tento krok by znamenal de facto vyhlásenie vojnového stavu, aký USA nezažili od 60. rokov. Kalifornia sa búri.

Bez súhlasu guvernéra. Kalifornia podáva žalobu

Guvernér Kalifornie Gavin Newsom v priamom prenose ostro skritizoval Trumpovo rozhodnutie vyslať do Los Angeles 2000 príslušníkov Národnej gardy – a to bez konzultácie či žiadosti zo strany štátu. „Ide o nelegálny, nemorálny a protiústavný krok,“ vyhlásil pre MSNBC. Podľa neho prezident vedome prilieva olej do ohňa.

Do diskusie vstúpila aj viceguvernérka Eleni Kounalakis, ktorá zdôraznila, že v meste je aktívnych asi 400 násilných osôb. „Lokálne zložky to zvládajú samy,“ odkázala prezidentovi.

Protesty v Los Angeles (Zdroj: SITA/AP Photo/Eric Thayer)

Newsom osobne pricestoval do Los Angeles, aby situáciu monitoroval. Povedal, že ide o vedomú provokáciu zo strany Bieleho domu, ktorá má za cieľ demonštrovať silu pred očami verejnosti – nie riešiť problém.

Autonómne taxíky v plameňoch, federálna razia proti migrantom

Protesty vypukli v piatok, keď federálni agenti v maskách a s ťažkou výzbrojou začali razie proti migrantom. Obyvatelia Los Angeles reagovali nahnevane – demonštranti hádzali vajcia, pyrotechniku aj kamene. Federáli odpovedali slzným plynom a granátmi.

Najväčší chaos nastal počas víkendu. V sobotu zapálili demonštranti najmenej tri samočinné vozidlá spoločnosti Waymo. Došlo aj k poškodeniu policajných áut a k blokáde diaľnice, ktorá musela byť uzavretá na vyše hodinu.

Polícia zasiahla s použitím dymových a zábleskových granátov. Napriek všetkému však šéf polície Jim McDonnell uviedol, že väčšina demonštrantov bola pokojná a uplatňovala svoje ústavné právo na slobodu prejavu.

Protesty v Los Angeles (Zdroj: SITA/AP Photo/Jae C. Hong)

Trump chce gardu nielen v Kalifornii. Uvažuje o celonárodnom zásahu

Trump sa však nezastavil len pri Los Angeles. V nedeľu vyhlásil, že zvažuje nasadenie vojakov aj v ďalších mestách USA. „Nedovolíme, aby nám roztrhali krajinu na kusy,“ odkázal s tým, že rozhodnutie o uplatnení Insurrection Act je stále na stole.

Napriek tomu, že tento zákon explicitne nespomína Los Angeles, Trumpovo nariadenie o mobilizácii Národnej gardy hovorí o „forme vzbury“, čo vytvára priestor na jeho celonárodné uplatnenie.

Prezidentská moc vs. práva štátov: Kríza sa prehlbuje

Podľa platnej legislatívy majú jednotlivé štáty kontrolu nad svojimi jednotkami Národnej gardy – až kým nenastane vojna či stav núdze, vtedy môže velenie prebrať prezident.

Ale aby prezident vyslal gardu proti vôli guvernéra? To sa v histórii USA nestalo od roku 1965.

Trump týmto krokom vstúpil na veľmi tenký ľad. Hrozí ústavná kríza – a štáty, ako Kalifornia, sa pripravujú na súdny boj. Vo vzduchu visí otázka: Kde sa končí obrana poriadku a začína prezidentský prevrat?