V San Francisku zatkli asi 60 ľudí pri protestoch proti imigračnej politike

Demonštranti sa zhromaždili proti raziám imigračného a colného úradu USA v San Franciscu (Zdroj: SITA/AP Photo/Noah Berger)

Policajné oddelenie San Franciska nedeľňajšie zatýkanie oznámilo na sociálnej sieti X. Protesty sa začali okolo 19.00 h miestneho času (pondelok 4.00 h SELČ) v blízkosti finančnej štvrte mesta.

Na mieste najprv panovala pokojná atmosféra, píše denník The New York Times (NYT). To sa podľa listu zmenilo, keď časť demonštrantov začala so skandovaním pochodovať k radu ťažkoodencov ozbrojených obuškami. Podľa polície sa situácia vyostrila, keď protestujúci začali ničiť majetok a boli útoční. Úrady vyhlásili protest za "nezákonné zhromaždenie", čo viedlo k odchodu mnohých účastníkov, niektorí však zostali. Zranenia utrpeli traja policajti, z ktorých jeden bol prevezený do nemocnice.

Jeden z protestujúcich NYT povedal, že ho niekoľko policajtov udrelo, keď sa snažili zatlačiť dav späť. "Vyzeralo to, že boli nahnevaní a chceli ma jednoducho udrieť," povedal 35-ročný Spear Mintech.

Tridsaťjedenročná advokátka Courtney Lissová uviedla, že sa k protestu pripojila, pretože ju pobúrili správy o rodinách bez dokladov, ktoré sa riadili príkazmi a dostavili sa na imigračný súd, kde ich však zadržali agenti ICE.

Protesty najskôr vypukli v piatok v Los Angeles po tom, ako imigračné úrady uskutočnili v meste na západnom pobreží Spojených štátov sériu razií a zadržali najmenej 44 ľudí za údajné porušenie imigračných predpisov. Išlo o zatiaľ posledný z radu podobných záťahov vykonaných v rade amerických miest v rámci rozsiahlej snahy Trumpa zakročiť proti nelegálnej imigrácii. Situácia v meste sa vyhrotila v nedeľu po tom, ako Trump proti vôli miestneho guvernéra a starostky rozhodol v meste proti demonštrantom nasadiť Národnú gardu.