Trump nasadzuje do L.A. ďalšie tisíce gardistov aj námornú pechotu! Podporil by zadržanie kaliforného guvernéra

„Na príkaz prezidenta ministerstvo obrany mobilizuje ďalších 2000 príslušníkov Kalifornskej Národnej gardy, ktorí budú povolaní do federálnej služby na podporu Imigračného a colného úradu (ICE) a na zabezpečenie toho, aby federálni príslušníci presadzovania práva mohli bezpečne vykonávať svoje povinnosti,“ uviedol Parnell na sociálnej sieti X.

Trump už v sobotu nariadil vyslanie 2000 príslušníkov Národnej gardy a v pondelok USA informovali o nasadení približne 700 členov námornej pechoty do Los Angeles, kde v piatok vypukli protesty proti imigračnej politike. Vysokopostavený americký predstaviteľ uviedol, že námorná pechota má za úlohu pomôcť Národnej garde „pri ochrane federálnych agentov a budov“.

AFP konštatuje, že nasadenie príslušníkov aktívnej vojenskej služby, ako sú príslušníci americkej námornej pechoty, do civilnej komunity v rámci Spojených štátov je mimoriadne nezvyčajné opatrenie. Šéf Bieleho domu v pondelok vyhlásil, že nemá inú možnosť, ako zvýšiť úroveň sily, aby zabránil tomu, že sa násilie vymkne spod kontroly.

Prvá skupina 2000 príslušníkov Národnej gardy mala podľa AP doraziť do Los Angeles v pondelok večer, avšak nie je jasné, či všetci prišli. Stanica CNN s odvolaním na kanceláriu kalifornského guvernéra Gavina Newsoma v pondelok informovala, že v Los Ageles sa nachádza 300 príslušníkov gardy.

Newsom kritizuje nasadenie príslušníkov Národnej gardy a pechoty na potlačenie protestov a uviedol, že bude žalovať amerického prezidenta. „Trump sa usiluje vyprovokovať chaos tým, že posiela 4000 vojakov na americkú pôdu,“ uviedol guvernér Newsom na X. „Hlúpi agitátori, ktorí využívajú Trumpov chaos, budú niesť zodpovednosť. Zostaňte v bezpečí. Zachovajte pokoj. Dávajte na seba pozor,“ dodal. Protesty, ktoré v niektorých prípadoch prerástli do násilností, sú reakciou na razie pracovníkov ICE zamerané proti nelegálnym migrantom. Biely dom ich označil za „bežné deportačné operácie“.

Regionálne velenie americkej armády USNORTHCOM vo svojom vyhlásení uviedlo, že „aktivovalo prápor námornej pechoty, ktorý bol cez víkend uvedený do pohotovostného stavu“. Približne 700 príslušníkov námornej pechoty má za cieľ zabezpečiť „dostatočný počet síl na nepretržité pokrytie oblasti na podporu vedúcej federálnej agentúry“.

Protesty, ktoré v niektorých prípadoch prerástli do násilností, vypukli v oblasti Los Angeles v piatok a boli reakciou na razie pracovníkov Imigračného a colného úradu (ICE) zamerané proti nelegálnym migrantom. Biely dom ich označil za „bežné deportačné operácie“.

Trump v sobotu nariadil mobilizáciu 2000 príslušníkov Národnej gardy na potlačenie týchto protestov. Ich nasadenie kritizoval kalifornský guvernér Gavin Newsom, ktorý sa medzičasom vyjadril aj k mobilizácii príslušníkov námornej pechoty.

„Príslušníci americkej námornej pechoty slúžili čestne vo viacerých vojnách na obranu demokracie,“ napísal Newsom na sieti X. „Nemali by byť nasadzovaní na americkej pôde proti vlastným spoluobčanom len preto, aby naplnili zvrátenú fantáziu diktátorského prezidenta. Toto nie je americké,“ dodal.

Agentúra Reuters s odvolaním na nemenovaného amerického predstaviteľa informovala, že prápor bude do Los Angeles vyslaný dočasne, kým sa na miesto nedostanú ďalší príslušníci Národnej gardy. Podľa kancelárie kalifornského guvernéra je v Los Angeles v súčasnosti 300 príslušníkov Národnej gardy, informuje CNN.

Trump tvrdí, že by podporil zadržanie kalifornského guvernéra Newsoma

Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že by podporil zadržanie kalifornského guvernéra Gavina Newsoma pre možné marenie migračných opatrení jeho administratívy. Vyjadril sa tak po tom, čo Newsom prisľúbil, že zažaluje federálnu vládu za nasadenie jednotiek Národnej gardy na potlačenie protestov na juhu Kalifornie. Nasadenie jednotiek označil guvernér za nezákonný čin, píše Reuters.

Člen Trumpovej administratívy zodpovedný za ochranu hraníc Tom Homan v sobotu pohrozil zadržaním každého, kto by bránil vymáhaniu imigračných opatrení v Kalifornii, vrátane tamojšieho guvernéra Newsoma a starostky Los Angeles Karen Bassovej. Obaja ostro kritizovali Trumpove rozhodnutie nasadiť jednotky Národnej gardy na potlačenie protestov proti imigračnej politike v Los Angeles.

„Keby som bol Tom, urobil by som to. Myslím, že je to skvelé. Gavin má rád publicitu, ale myslím, že by to bol výborný krok,“ povedal Trump. Newsom v reakcii uviedol, že dúfa, že nikdy nezažije deň, keď prezident vyzve na zadržanie úradujúceho guvernéra. „Je mi jedno, či ste demokrat alebo republikán, toto je hranica, ktorú ako národ nesmieme prekročiť - je to jednoznačný krok smerom k autoritárstvu,“ uviedol Newsom v príspevku na sieti X. „Je to len ďalšie rečnenie, ďalší bluf, ďalšie silácke reči, ďalšie vyhrážky,“ dodal kalifornský guvernér.

Na X tiež oznámil žalobu proti Trumpovi, ktorý podľa jeho slov vytvára „strach a teror, aby prevzal kontrolu nad štátnou milíciou a porušil ústavu“. Generálny prokurátor amerického štátu Kalifornia Rob Bonta v pondelok vyhlásil, že prezident USA „pošliapal“ suverenitu štátu, keď bez konzultácie nariadil nasadenie jednotiek Národnej gardy na potlačenie protestov v Los Angeles.

Šéf Bieleho domu tvrdí, že vyslanie Národnej gardy bolo potrebné, pretože Newsomovi sa podľa neho nepodarilo zastaviť protesty proti imigračným agentom. Newsom podľa neho „urobil hroznú prácu“ pri potláčaní protestov. „Pozrite, mám rád Gavina Newsoma, je to milý chlap, ale je hrubo nekompetentný, všetci to vedia,“ povedal Trump. Prezident USA podľa AFP tiež dodal, že „nechce občiansku vojnu,“ ale že „občianska vojna by nastala, keby ste to nechali na ľudí ako on.“