Trump a Hegseth obhajovali nasadenie vojakov proti vzbúrencom v Los Angeles

(Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon)

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump a minister obrany Pete Hegseth v utorok obhajovali rozhodnutie nasadiť na potlačenie nepokojov v Los Angeles príslušníkov Národnej gardy a námornej pechoty. Až do ich príchodu bolo mesto v Kalifornii podľa slov Trumpa „v obkľúčení“ demonštrantov, ktorí tam od piatka dávajú najavo svoj nesúhlas s raziami migračných úradov. Trump ich znovu označil za „vzbúrencov“, ktorí sú podľa neho platení.

Protesty v Los Angeles a jeho okolí vypukli po tom, ako príslušníci Imigračného a colného úradu (ICE) zatkli desiatky ľudí za údajné porušovanie imigračného zákona. Biely dom tieto razie označil za „bežné deportačné operácie“. Trump v reakcii na protesty nariadil vyslanie pôvodne 2000 príslušníkov Národnej gardy, v noci na utorok potom rozhodol o nasadení ďalších dvoch tisícok a zhruba 700 členov námornej pechoty. Predstavitelia štátu Kalifornia však tvrdia, že tieto jeho kroky sú prehnanou reakciou na zväčša pokojné demonštrácie. Médiá informovali aj o niekoľkých prípadoch, keď protesty prerástli do násilností.

Nasadenie Národnej gardy a námornej pechoty podľa neho potrvá 60 dní

Prezident v utorok v Bielom dome povedal, že posledné noci v Los Angeles boli „hrozné“. Pripomenul prípad, keď niekto kladivom rozbil betónový obrubník a ľudia potom hádzali kusy betónu na autá a policajtov. „Keby sme do toho nevstúpili, Los Angeles by horelo... Polícia to nedokázala zvládnuť,“ uviedol Trump s tým, že „niekoľko zlých ľudí“ skončilo vo väzbe.

Hegseth pred Kongresom v utorok obhajoval reakciu Trumpovej administratívy na protesty v Los Angeles. Nasadenie Národnej gardy a námornej pechoty podľa neho potrvá 60 dní. Odhadované náklady sú 134 miliónov dolárov, ktoré z veľkej časti pokryjú len cestovanie, ubytovanie a stravu, povedala v Kongrese námestníčka ministra obrany Bryn MacDonnellová.

Demonštrácie vo viacerých mestách

Nasadenie vojakov v civilnom prostredí v USA je mimoriadne nezvyčajné opatrenie, skonštatovala agentúra AFP. Podľa zákona nesmú vojaci vykonávať činnosť polície voči občanom USA na americkej pôde. Za istých okolností to umožňuje iný zákon, ale nie je jasné, či sa naň Trump plánuje odvolať, doplnila agentúra AP.

Veliteľ námornej pechoty generál Eric Smith v utorok kongresmanom povedal, že tieto jednotky zatiaľ v Los Angeles do akcie neboli nasadené. Niekoľkodňové protesty v Los Angeles proti rozsiahlym imigračným opatreniam Trumpovej administratívy vyvolali demonštrácie aj v ďalších amerických mestách, napríklad v štáte Texas.