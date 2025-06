Po búrlivom rozchode prvý krok k uzmiereniu? Musk zmazal na sociálnej sieti útočné komentáre proti Trumpovi

Elon Musk (Zdroj: SITA/Pool via AP)

WASHONGTON - Podnikateľ Elon Musk pravdepodobne zmazal niektoré zo svojich výbušných komentárov na sieti X, ktoré sprevádzali jeho štvrtkovú slovnú prestrelku s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na sociálnych sieťach, vrátane výzvy na ústavnú žalobu proti prezidentovi. Všimol si to dnes server stanice CNBC, podľa ktorého nie je bezprostredne jasné, prečo tak majiteľ tejto siete urobil, predstavuje to však ďalší vývoj v náhle zrútenom vzťahu medzi najbohatším mužom planéty a jeho najmocnejším náprotivkom.

V jednom zo svojich príspevkov, ktorý dnes dopoludnia washingtonského času (popoludní SELČ) už nebolo možné zobraziť, Musk bez dôkazov uvádzal, že sa Trumpovo meno objavuje v doposiaľ nezverejnených spisoch týkajúcich sa zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. "To je skutočný dôvod, prečo neboli zverejnené," tvrdil Musk. Biely dom Muskovo obvinenie, ktoré vo štvrtok ďalej vyostrilo spor medzi oboma mužmi, spochybnil. "Hmm... táto stránka neexistuje. Skúste hľadať niečo iné," stojí na stránke na sieti X, ktorá ešte v piatok zobrazovala Muskov príspevok.

Majiteľ automobilky Tesla a vesmírnej spoločnosti SpaceX vo štvrtok tiež reagoval slovom "áno" na komentár užívateľa, ktorý na jeho účte vyzýval na podanie ústavnej žaloby, takzvaného impeachmentu, proti Trumpovi s tým, že by ho mal vo funkcii nahradiť súčasný viceprezident J. D. Vance. Ani táto stránka už dnes nie je k dispozícii.

Vance v piatkovom rozhovore s komikom Theom Vonom povedal, že Musk robí obrovskú chybu, keď na Trumpa útočí. Zároveň sa snažil miliardárove útoky bagatelizovať ako správanie "emocionálne založeného" a teraz frustrovaného človeka.

Ešte pred týždňom si Trump a Musk vymieňali komplimenty na záver Muskovho oficiálneho pôsobenia na čele úradu pre efektivitu štátnej správy (DOGE). Ich spor však začal tento týždeň rýchlo gradovať po tom, ako Musk označil hlavný bod Trumpovej legislatívnej agendy, zákon na zníženie daní a štátnych výdavkov, za "odpornú ohavnosť", ktorá zvýši deficit federálneho rozpočtu.

Tlačová hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová toto obvinenie odmieta. "Ide o nešťastnú epizódu zo strany Elona, ktorý je nespokojný s Jedným veľkým krásnym návrhom zákona, pretože neobsahuje takú ekonomickú politiku, akú by chcel," oznámila Leavittová stanici CNN s odvolaním sa na Trumpovo pomenovanie legislatívy, ktorá v súčasnosti prechádza Kongresom.

Trump varoval Muska pred financovaním demokratov, usudzuje, že ich vzťah sa skončil

Ak bude Elon Musk financovať demokratov kandidujúcich v najbližších voľbách do Kongresu proti republikánom, ktorí sa chystajú v blízkej dobe hlasovať za návrh zákona o znížení daní a výdavkov, bude to preneho mať vážne následky, vyhlásil dnes americký prezident Donald Trump. V rozhovore so stanicou NBC News tiež povedal, že jeho vzťah s miliardárom skončil.

"Ak to urobí, bude za to musieť niesť následky," povedal Trump NBC po telefóne, odmietol však oznámiť, aké následky by to mali byť. Muskove podniky majú veľa lukratívnych vládnych zákaziek.

Na otázku, či je jeho vzťah s majiteľom spoločností Tesla a SpaceX pri konci, Trump povedal: "To by som predpokladal, áno."

"Nie," odpovedal potom na otázku, či by si želal svoje vzťahy s Muskom napraviť. "Som príliš zaneprázdnený inými vecami," dodal šéf Bieleho domu.

Musk a Trump sa začali tento týždeň osočovať najmä na sociálnych sieťach, keď Musk označil Trumpovu legislatívu za "rozsiahly, nehorázny, bravčovým mäsom nádejný návrh" a za "odpornú ohavnosť". Muskov postoj komplikuje snahy o schválenie zákona v Kongrese, kde republikáni disponujú tesnou väčšinou ako v Snemovni reprezentantov, tak v Senáte.

V 435-člennej snemovni návrh prešiel v máji väčšinou jediného hlasu. Teraz čaká norma na prerokovanie v Senáte a očakáva sa, že podobne ako v dolnej komore aj v Senáte prídu republikáni s pozmeňujúcimi návrhmi. Nadstranícki experti tento týždeň vydali odhad, podľa neho by prijatie zákona v súčasnej podobe viedlo počas najbližších desiatich rokov k zvýšeniu dlhu Spojených štátov o 2,4 bilióna dolárov pri znížení príjmov o 3,7 bilióna dolárov.

Trump dnes povedal, že je presvedčený, že sa zákon podarí schváliť do sviatku Dňa nezávislosti, teda do 4. júla. "Vlastne áno, ľudia, ktorí sa chystali, chystali hlasovať za, sa teraz nadšene chystajú hlasovať za a očakávame, že to prejde," povedal Trump v rozhovore s NBC.

Musk dnes zjavne zmazal na sieti X niektoré z najostrejších výrokov na Trumpovu adresu, vrátane náznaku, že by podporil ústavnú žalobu na prezidenta. Podľa agentúry Reuters sa tak zrejme snaží schladiť ich spor, ktorý vo verejnom priestore v plnej sile prepukol vo štvrtok.

Trump v piatok neskoro večer navrhol, že by sa mali preveriť vládne zákazky, ktoré získali Muskove firmy. Ľudia, ktorí s Muskom hovorili, podľa Reuters uviedli, že jeho hnev pohasína a že podľa ich názoru bude chcieť svoje vzťahy s Trumpom napraviť.