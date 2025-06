Ani čert sa v ňom nevyzná! Po obrovskej hádke Musk zase zdieľa Trumpove príspevky: Uzmierili sa?

Elon Musk so synom a Donald Trump (Zdroj: SITA/Photo/Alex Brandon)

WASHINGTON - Búrka medzi technologickým magnátom Elonom Muskom a prezidentom USA Donaldom Trumpom možno utícha. Po sérii vzájomných útokov a urážok prichádza z Muskovej strany zreteľný signál zmierenia – a to v téme, ktorá medzi nimi nikdy nebola sporná: migrácia a tvrdý poriadok.

Od hrozieb k podpore: Musk opäť šíri Trumpove posolstvá

Ešte pred pár dňami Elon Musk zverejnil príspevok naznačujúci, že Donald Trump má byť zapletený do kauzy Jeffreyho Epsteina – len aby ho vzápätí zmazal. Dnes už miliardár mlčí a koná inak: na svojom profile zdieľa screenshoty Trumpových vyjadrení bez jediného komentára. Symbolické gesto, ktoré sa v americkej politike číta ako verejný pokus o zmierenie.

V príspevku, ktorý Musk zdieľal, Trump ostro kritizuje kalifornského guvernéra Gavina Newsoma (posmešne nazývaného „Newscum“) a starostku Los Angeles Karen Bassovú. Podľa Trumpa by sa mali obaja ospravedlniť za „úbohú správu mesta“ a nárast nepokojov. „To nie sú demonštranti, to sú buriči a rozvracači,“ uvádza Trump.

Spoločný nepriateľ: migrácia

Musk šiel ešte ďalej a zdieľal aj výrok viceprezidenta J.D. Vancea, ktorý podporuje Trumpove výzvy na tvrdý zásah proti údajnej „migrantskej invázii“ v Los Angeles. Práve migrácia je jednou z mála tém, kde Musk a Trump od začiatku kráčajú bok po boku.

Zdá sa, že Musk sa snaží „uhasiť oheň“, ktorý sám založil – a ktorý sa rozhorel naplno po tom, čo označil Trumpove daňové plány za katastrofu, ktorá „privedie Ameriku k bankrotu“. Navyše naznačil, že dôvodom, prečo ešte neboli zverejnené všetky spisy o Epsteinovi, je Trumpovo meno medzi podozrivými.

Epstein ako rozbuška – a zmazaný dôkaz

Musk vtedy odkázal, že Trump bol Epsteinovým susedom a že jeho meno by sa malo objaviť v prípadoch sexuálneho zneužívania mladistvých, ktoré s kontroverzným finančníkom spájali. Po obrovskej vlne reakcií však príspevok odstránil.

Trump následne varoval Muska pred „veľmi vážnymi následkami“, ak by v budúcnosti podporil demokratov. „Ak to urobí, zaplatí za to cenu,“ odkázal prezident v rozhovore pre NBC News.

Otec v službách zmierenia? Errol Musk sa ozval z Moskvy

Do sporu nečakane vstúpil aj Elonov otec – 78-ročný Errol Musk. Po rokoch ticha a napätých vzťahov so synom sa ozval z Moskvy, kde poskytol rozhovor ruským médiám. Pre denník Izvestija sa pokúsil zmierniť situáciu: „Obaja sú unavení, sú pod tlakom. Dajte im pokoj,“ povedal.

Podľa neho Elon urobil chybu, keď zaútočil na Trumpa, no dodal, že to bola len „malá epizóda“, ktorá „zajtra pominie“. Trump podľa neho aj tak vyhrá. Zaujímavosťou je, že počas návštevy Moskvy Errol Musk opakoval niektoré ruské naratívy o údajnej existencii biologických laboratórií na Ukrajine.