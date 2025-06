Prípad koronerky, ktorá vyhlásila živú ženu za mŕtvu má dohru: Kriminalisti vyšetrujú incident ako trestný čin!

(Zdroj: Getty Images)

PLZEŇ – Českou republikou otriasol piatkový prípad úmrtia staršej ženy v Plzni. Nebolo by na tom nič nezvyčajné, pokiaľ by koronerka na mieste nepotvrdila úmrtie ženy, ktorá sa ale v rakve prebrala. Žena sa od tohto incidentu nachádza v nemocnici a polícia prípad vyšetruje.

V pondelok polícia informovala, že v prípade zahájili úkony trestného konania. „Začali sme trestné konanie proti fyzickej osobe pre podozrenie zo spáchania trestného činu neposkytnutia prvej pomoci,“ uviedol hovorca českej polície. Bizarný prípad, pri ktorom žena „vstala z mŕtvych“ sa odohral v piatok 30. mája v skorých ranných hodinách v Plzni, Doubravce.

Pohrebná služba, ktorá dorazila na miesto po tom, čo koronerka potvrdila úmrtie priniesla do domu staršej seniorky rakvu, do ktorej ju uložili. Pracovník pohrebnej služby si ale všimol, že žena v rakve dýcha. Na miesto boli privolaní záchranári, ktorí si ju prevzali do starostlivosti a odviezli ju do Fakultnej nemocnice v Plzni.

„V túto chvíľu môžeme iba potvrdiť, že polícia sa zaoberá prípadom nahlásenia úmrtia staršej ženy, u ktorej bolo následne zistené, že žije,“ upresnilo tlačové oddelenie polície s informáciou, že zatiaľ nebola stanovená právna kvalifikácia. Koronerke hrozí trest odňatia slobody až do troch rokov. Spoločnosť, v ktorej koronerka pracovala pre Krimi Plzeň uviedla, že ich celá situácia mrzí a zostávajú v kontakte s krajským úradom ako aj s odborom zdravotníctva.

„Na základe tejto situácie prebieha vyšetrovanie a boli prijaté príslušné personálne opatrenia. Rovnako tak plánujeme revíziu kontrolných systémov vzájomnej spolupráce medzi zúčastnenými stranami,“ dodali. Spoločnosť 1. KORONERSKÁ s.r.o. bola privolaná už k stovkám tisícok úmrtí, no podľa vyjadrenia spoločnosti iba v troch prípadoch došlo k podobnému incidentu, keď koroner sám zistil prítomnosť vitálnych funkcií. Tieto prípady boli všetky zdokumentované a na základe skúseností upravila spoločnosť aj postupy pri prehliadke.

Hovorkyňa nemocnice neposkytla bližšie informácie k zdravotnému stavu pacientky, no podľa administrátora zdravotníckeho zariadenia je jej stav naďalej vážny. Redakcii CNN Prima News sa podarilo získať aj vyjadrenie manžela, ktorý uviedol, že jeho žena má dlhodobé zdravotné problémy a v minulosti prekonala už niekoľko infarktov. Zo skutočnosti, že sa jeho žena prebrala v rakve a začala dýchať, je stále v šoku.