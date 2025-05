Šokujúci prípad: Ženu v Česku vyhlásili za mŕtvu! Tá v rakve otvorila oči

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP Photo/Petr David Josek)

PLZEŇ - Z pokojného rána sa stala nočná mora, ktorú si záchranári, polícia ani pohrebná služba nevedia vysvetliť. Všetko nasvedčovalo tomu, že staršia žena zomrela. Koronerka ju oficiálne vyhlásila za mŕtvu a telo uložili do rakvy. Lenže potom sa stalo niečo, čo obrátilo celý prípad hore nohami...

Vyhlásená za mŕtvu, napriek tomu otvorila oči

Všetko sa začalo v piatok ráno, keď muž z Plzne nahlásil úmrtie svojej manželky. Záchranári prišli na miesto a prípad po prvotnom overení odovzdali ohliadačke mŕtvol. Tá ženu oficiálne vyhlásila za mŕtvu – bez známok života, bez pulzu, bez dychu. Rakva bola pripravená. Telo uložili.

Lenže ešte pred odvozom do márnice sa odohral mrazivý zvrat: pracovníci pohrebnej služby si všimli, že žena... dýcha. A nielen to – otvorila oči.

Záchranári sa vrátili. Tentoraz zachraňovali živého človeka

„Naše operačné stredisko prijalo v skorých ranných hodinách hovor o úmrtí. Operátor postupoval podľa metodiky pre tieto situácie a vec bola následne postúpená koronérovi,“ vysvetlil hovorca záchrannej služby Martin Štěpán pre Novinky.cz.

O niekoľko hodín neskôr však zazvonil na dispečingu ďalší telefón – tentoraz už z čísla pohrebnej služby. Jej zamestnanci oznámili, že u údajne zosnulej osoby pozorujú dýchanie.

„Ihneď sme vyslali posádku záchrannej služby späť na miesto. Lekár zabezpečil žene základné životné funkcie a následne ju sanitka odviezla do nemocnice,“ dodal Štěpán. Podľa neho ide o 78-ročnú seniorku.

Polícia rozbieha vyšetrovanie. Mlčí aj pohrebná služba

Prípad vyvolal rozruch aj medzi policajtmi. Tí sa momentálne snažia zistiť, čo presne sa stalo a kto mohol urobiť chybu. Vyhlásiť živého človeka za mŕtveho – to nie je len chyba, to hraničí so zlyhaním systému.

„Začali sme preverovať všetky okolnosti prípadu. Zatiaľ sme neurčili konkrétnu právnu kvalifikáciu,“ uviedla krátko popoludní hovorkyňa polície Michaela Raindlová.

Pohrebná služba, ktorá na celú drámu ako prvá upozornila, odmietla situáciu komentovať. „Nebudem sa k tomu vyjadrovať,“ povedal jej majiteľ redakcii novinky.cz a zložil telefón.