Nehoda v Česku! Nákladné auto sa zrazilo s malým autobusom: Zranilo sa 25 ľudí, vodič ušiel

(Zdroj: Facebook-Policie ČR)

Nehoda sa stala vo štvrti Predlice v Hrbovickej ulici krátko po 14.30 h. Troch ľudí so stredne vážnym zranením odviezli záchranári do ústeckej Masarykovej nemocnice, ďalších zranených rozviezli sanitky do okolitých nemocníc, povedal ČTK hovorca záchrannej služby Patrik Christian Cmorej.

Policajti začali hneď pátrať po vodičovi

Policajti začali hneď pátrať po vodičovi a vozidle, s ktorým ušiel. Auto a šoféra našli podľa hovorkyne v areáli jednej z firiem v blízkom okolí. Dychovú skúšku na alkohol mal negatívny, pozitívny mal test na drogy. Dopravní policajti teraz nehodu dokumentujú. Hrbovická ulica je pre motoristov zatvorená. Na miesto nehody vyjazdilo desať skupín zdravotníckych záchranárov. Aktivovali 2. stupeň traumatologického plánu, vyšší už je iba 3. stupeň pri zranení viac ako 100 ľudí. Plán stanovuje činnosť jednotlivých výjazdových skupín zdravotnej záchrannej služby na mieste udalosti.

V krátkom čase je to v Ústeckom kraji druhý prípad, keď od nehody ušiel šofér. V stredu išlo auto v protismere na diaľnici D7. Pri Lounách sa mu snažil vyhnúť vodič, ktorý prevrátil svoje vozidlo na strechu. Zranil sa on a jeho spolujazdkyňa. Vodič automobilu, ktorý išiel v protismere, nezastavil. Policajti už jeho totožnosť poznajú, vyšetrujú ho pre podozrenie z všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti a ťažkého ublíženia na zdraví z nedbanlivosti.