Prváka zrazilo auto na priechode, škola nezavolala sanitku ani políciu! Rodičia sú v ŠOKU, mohlo to skončiť tragédiou

(Zdroj: Facebook/Polície ČR)

Šokujúci incident sa odohral 3. apríla krátko po obede pred základnou školou vo Všeruboch. Prváčikovia sa práve vracali s vychovávateľkou z obeda späť do školy, keď došlo k nehode. "Syna na priechode pre chodcov zrazilo auto a vodička navyše z miesta ušla," uviedol pre Novinky.cz otec chlapca Aleš. O incidente sa rodičia dozvedeli telefonicky od riaditeľky. "Tvrdila, že k žiadnemu stretu nedošlo, pretože mu vychovávateľka zabránila. Syn sa však doma zdôveril, že do neho auto narazilo. Navyše ho bolela noha," doplnil otec.

Kamerové záznamy ukázali, že auto do chlapca narazilo

Manželia sa ihneď vydali do školy, kde žiadali prešetrenie. "Riaditeľka mala bohužiaľ nesprávne informácie od svojej podriadenej, a preto nič neurobila," povedal sklamaný otec a dieťa sami odviezli do nemocnice. Podľa jeho slov lekári odhalili pomliaždeniny, vnútorné zranenia nemal. Podľa otca však nie je možné, aby sa takto jednoducho podcenila situácia. Rodičia následne kontaktovali políciu a vyžiadali si kamerový záznam z miesta. Dostali sa k nemu asi po týždni. "Na ňom je jasne vidieť, že auto synovi narazilo do ľavého boku. Za týchto okolností by sme ho nechali aj lepšie vyšetriť," uviedol otec, ktorý je z prístupu školy sklamaný a priznal, že stratil dôveru. Manželia žiadali od školy verejné osprvedlnenie. V oficiálnom vyhlásení škola priznala, že chybne vyhodnotila situáciu, neposkytla potrebnú pomoc a nedodržala zákonné postupy.

archívne video

Mestskú policajtku zrazilo na priechode auto (Zdroj: Policie České republiky)

Policajná hovorkyňa Barbora Šmaterová potvrdila, že nehodu zaevidovali až 4. apríla. "Vodička vozidla Škoda idúca od Kdyně k hraničnému priechodu mala údajne ohroziť maloletého chlapca, ktorý chcel prechádzať cez priechod pre chodcov. Pravdepodobne došlo k stretu. Chlapec utrpel zranenie," popísala. Vec postúpili príslušnému správnemu orgánu.

Starosta Všerub kamerový záznam videl a potvrdil, že auto do chlapca naozaj narazilo. Je presvedčený, že škola situáciu vôbec nezvládla. "Vychovávateľka to totálne podcenila," povedal nahnevane. "Na jej mieste by som určite zavolal sanitku, aby sa u dieťaťa vylúčilo vnútorné zranenie, a tiež políciu. Aj keď žiak povedal, že sa mu nič nestalo. Veď mohol byť v šoku," poukázal. Podľa neho pochybila aj riaditeľka, ktorá si informácie neoverila a nepodnikla žiadne kroky. Raditeľka školy, ktorú podľa jej slov celá siituácia mrzí, sa rozhodla na vlastnú žiadosť odstúpiť.