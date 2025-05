Hororový let z Poľska: Lietadlo sa zastavilo a začalo prudko padať: Cestujúci sa modlili a plakali

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

V pondelok 26. mája vyštartovalo z letiska poľského mesta Gdansk lietadlo spoločnosti Wizz Air W61613, ktoré malo namierené do španielskej Malagy. Počas letu ale vznikli komplikácie. Informuje o tom Polstat News s tým, že medzi cestujúcimi nastala panika.

Pilot a letušky poľskej leteckej spoločnosti sa snažili ostatných pasažierov upokojiť. Pilot následne oznámil, že bude musieť núdzovo pristáť na letisku v Ženeve (Švajčiarsko). Mnohí cestujúci sa po tomto hlásení začali modliť.

Spoveď pasažierov

"V jednom momente sa zdalo, akoby lietadlo zastavilo a potom sme začali náhle klesať. Na palube nastal zmätok. Letušky behali medzi cestujúcimi a snažili sa ich upokojiť. Mali sme ihneď prestať jesť a zapnúť si bezpečnostné pásy. Potom zhasli všetky svetlá," spomína na desivé okamihy pasažierka Karolína.

Následne sa na palube ozval pilot a údajne roztraseným hlasom oznámil, že jedna turbína má poruchu a musí núdzovo pristáť na najbližšom letisku, ktoré bolo v Ženeve. "Pilotovi sa podarilo nejakým zázrakom pristáť. Na mieste už čakali hasiči aj sanitky. Nikomu sa našťastie nič nestalo, ale mnohí ľudia na palube sa od desivého hlásenia začali modliť a plakali," doplnila.

Medzi cestujúcimi bol aj kopilot a pilot poľskej armády, letecký expert Robert Zawada. Ten si podrobne všímal dianie počas celého letu. "Všetko prebiehalo bez problémov, ale zhruba dve hodiny od Malagy mi letušky povedali, aby som si sadol a vytiahol bezpečnostné pásy. Zdalo sa mi to podozrivé. O chvíľu sa už ozval z kokpitu prekvapujúco prvý dôstojník a nie kapitán. Navyše o núdzovom pristátí v Ženeve hovoril s trasľavým hlasom. Aj to mi prišlo nezvyčajné. Posádka sa ale správala korektne a do pristátia dodržiavala všetky predpisy," informoval Zawada.

Letecký expert ešte dodal, že niekedy bohužiaľ nastane situácia, kedy sa počas letu jeden z motorov pokazí. Podľa neho si tým musí prejsť každý pilot v rámci výcviku na simulátore. Až potom môže sadnúť do skutočného kokpitu.

Spoločnsť Wizz Air zabezpečila po núdzovom pristátí pre cestujúcich ubytovanie v hoteli. Pasažieri sa však sťažovali, že pomerne dlho im neboli poskytnuté informácie, kedy im pôjde ďalšie lietadlo. Napokon v utorok 27. mája zhruba o 17:00 odleteli do Malagy.